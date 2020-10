In Toscana il tampone anti-Covid si prenota online, sul sito ufficiale della sanità regionale, per poi fare il test nei “drive in” o nei punti gestiti dalle Asl. La Regione ha dato il via a una nuova fase della strategia per contenere i contagi da coronavirus con un portale unico di prenotazione. L’esame molecolare indica se si ha in circolo il virus, anche in caso di positivi asintomatici.

Come fare il tampone in Toscana, cosa serve per la prenotazione

Per fare un tampone in Toscana serve prima di tutto la richiesta del medico di famiglia o del pediatra: al momento della prenotazione online viene richiesto infatti il numero della ricetta elettronica, oltre al proprio codice fiscale e a un numero di cellulare. Sarà poi possibile scegliere il presidio sanitario più vicino, selezionando anche la data e l’ora in cui fare il test.

Il sito “Prenota tampone” della sanità toscana e dove consultare i referti Covid

Il portale unico di prenotazione per i tamponi (test molecolare) sul coronavirus è attivo 24 ore su 24, anche nei giorni festivi ed è accessibile da computer, tablet e smarphone. Una volta conclusa la procedura di richiesta, arriverà un sms di conferma con la possibilità di stampare il promemoria. Questo il sito per la prenotazione dei tamponi: prenotatampone.sanita.toscana.it.

Il risultato del tampone Covid potrà poi essere consultato sempre online, accedendo al proprio fascicolo sanitario elettronico (con le credenziali Spid, la carta d’identità elettronica o con la tessera sanitaria digitale attivata) oppure collegandosi al portale dedicato della Regione Toscana (Referti Covid) e inserendo l’OTP, la password temporanea che viene inviata via SMS.

Coronavirus: i test salivari rapidi per le scuole

Altra novità l’arrivo in toscana dei test rapidi salivari (antigenici), che a differenza del “normale” tampone danno il risultato nel giro di 15 – 30 minuti: questi esami sono riservati soprattutto ai bambini e ai ragazzi che vanno a scuola, per garantire alle famiglie risposte in tempi brevi. I test saranno registrati direttamente sull’App “ascuolainsalute” sviluppata dalla Regione Toscana.