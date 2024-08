Come fare la sintonizzazione dei canali del digitale: tv e decoder

- Pubblicità -

La sintonizzazione dei canali tv è necessaria ogni qualvolta vengono fatte modifiche al segnale del digitale terrestre, in vista del passaggio al nuovo standard DVB T2, e va fatta – come molti sapranno – anche se si ha un decoder compatibile. Un’operazione che in questo periodo di passaggio dovrà essere ripetuta a più riprese. Siamo infatti nel bel mezzo della transizione tecnologica, che prevede passi progressivi: le emittenti (Rai, Mediaset, La7, ecc.) possono cambiare di frequenza, “spostare” i propri canali, modificare il tipo di standard di trasmissione che arriva nelle case via antenna: in questi casi è necessario risintonizzare la tv o il decoder, ecco come fare. Mano al telecomando.

Come fare la sintonizzazione di tv e decoder: la ricerca dei canali del nuovo digitale terrestre via antenna

Che sia per il passaggio all’Hd, per il cambio di frequenze o per il debutto di alcuni canali Rai sul nuovo digitale terrestre dal 28 agosto 2024, ri-sintonizzare la tv o il decoder esterno è un procedimento necessario in vista del passaggio allo standard del DVB T2. Si tratta di un’operazione piuttosto semplice. Basta selezionare dal telecomando del televisore o del decoder il tasto “menu” e dalla lista scegliere “impostazioni” o “canali” e infine la sintonizzazione automatica o la ricerca automatica con modalità di sintonia DTV (digitale terrestre, via antenna).

In alcuni casi potrebbe essere richiesto un PIN per la sintonizzazione: il codice di sblocco andrà controllato sul manuale di istruzioni e digitato tramite il telecomando, i più comuni sono 0000 oppure 1234 o ancora 1111. Dando ok alla reinstallazione e risincronizzazione dei canali sarà avviata la scansione automatica delle frequenze. Non ci sarà bisogno di fare molto. L’apparecchio, durante la ri-sintonizzazione, farà la ricerca dei vari canali tv del digitale terrestre (DTV) ricevuti via antenna e li metterà in un ordine prestabilito, chiedendo di scegliere tra diverse emittenti se ci saranno dei conflitti di numerazione. Ad esempio questo succede per decidere quale programmazione regionale vedere su Rai 3 (leggi più sotto).

Più complicato sintonizzare manualmente la tv digitale: scegliendo questa opzione dal menù e poi dalle impostazioni, dopo la scansione si dovranno scegliere via via le frequenze del digitale terrestre delle varie emittenti e poi memorizzarle sul televisore. Qui è possibile scaricare la guida in pdf redatta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che segue questa transizione tecnologica. In alcuni casi potrebbe essere necessario fare un aggiornamento del software del decoder, messo a disposizione dai principali produttori sui loro siti internet. Maggiori informazioni sono riportate sul sito della Rai.

Come sintonizzare la tv sul tg regionale di Rai 3: quali canali e frequenza selezionare?

Dal Piemonte all’Emilia Romagna, dalla Toscana alla Sardegna, in tutta Italia potrebbe essere necessario risintonizzare anche Rai 3 se non si trova il tg regionale (TGR) della propria zona: durante la scansione e la ricerca dei canali, l’apparecchio tv o il decoder potrebbe chiedere di scegliere la programmazione regionale tra 3 diverse opzioni, per memorizzare una determinata frequenza. Ad esempio in Toscana la scelta è tra la programmazione regionale della Toscana, del Lazio o dell’Umbria. Altrimenti è possibile risintonizzare Rai 3 con la modalità manuale.

In ogni caso i segnali di Rai 3, delle diverse regioni, dall’8 marzo 2022 sono visibili tutte dal canale 801 all’823, ecco la lista completa:

Valle d’Aosta – canale 801

Piemonte – 802

Liguria – 803

Lombardia – 804

Veneto – 805

Trentino Alto Adige – Bolzano 806, Trento 807, Südtirol 808

Friuli Venezia Giulia – 809 (810, Rai 3 bis Furlanija Julijska krajina)

Emilia-Romagna – tg regionale sul canale 811

Toscana – tg regionale Rai 3 canale 812

Marche – 813

Umbria – 814

Abruzzo – 816

Molise – 817

Campania – 818

Puglia – 819

Basilicata – 820

Calabria – 821

Sardegna – 822

Sicilia – 823

Se il decoder DVB T2 non trova i canali devo cambiarlo?

Durante gli ultimi anni le frequenze dei canali tv sono state riorganizzate più volte per lasciare libera la banda dei 700 Mhz, usata dal segnale 5G dei telefoni cellulari, e per consentire l’arrivo del digitale terrestre DVT B2: per questo bisogna sintonizzare di nuovo la televisione. La novità permetterà di condensare più trasmissioni televisive in un numero minore di frequenze, ma con una qualità maggiore (HD). Dopo vari rinvii, non è stata ancora comunicata la data dello switch off definitivo, ossia quando sarà spento del tutto il segnale del “vecchio” digitale terrestre. Al momento gli unici canali trasmessi solo con il nuovo standard sono Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual.

Quindi se dopo la sintonizzazione della tv il decoder non trova alcuni canali devo cambiare tv? Dipende. I televisori molto vecchi incompatibili con l’HD hanno bisogno di un decoder, ma questo ormai succede da mesi perché tutta la programmazione è passata in alta definizione dal maggio dell’anno scorso. Per quanto riguarda gli altri apparecchi non è detto che le tv e i decoder abilitati alla ricezione dell’HD lo siano anche per il segnale del nuovo digitale terrestre. Quelli acquistati dopo il 22 dicembre 2018 sono conformi al nuovo formato, mentre qui consigliamo un semplice test per verificare se la tv è compatibile con il DVB T2.