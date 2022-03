Come sintonizzare Rai 3 Toscana e come vedere i tg regionali

Le frequenze dei canali del digitale terrestre cambiano ed è necessario sintonizzare la tv per vedere i tg regionali di Rai 3: in Toscana, come nelle altre zone d’Italia, dopo il passaggio all’HD dell’8 marzo molti si sono ritrovati sul piccolo schermo di casa il telegiornale regionale sbagliato, di un’area vicina, come ad esempio Lazio o Umbria. Un rimedio c’è. L’arrivo dell’alta definizione ha comportato infatti qualche cambiamento di frequenza, ma è sempre possibile “riprogrammare” il proprio apparecchio in modo che memorizzi la nuova numerazione. Ecco come sintonizzare Rai 3 Toscana (e anche quella delle altre zone d’Italia) per continuare a vedere il tg regionale della TGR.

Come fare la sintonizzazione automatica per vedere Rai 3 Toscana e il tg regionale TGR

Con l’arrivo dell’HD, Rai 3 non trasmette più i suoi programmi regionali su una sola frequenza, anche in Toscana, questo vuol dire che da ogni parte d’Italia si potranno vedere i tg regionali di tutte le altre regioni, grazie a nuovi canali che si trovano dal numero 801 all’823. All’utente è lasciata la possibilità di scegliere quale “tg3 regionale” vedere sul tasto 3 del telecomando.

Se si riceve il tg regionale “sbagliato” di una regione vicina alla nostra, basta procedere a risintonizzare in modo automatico il televisore o il decoder (qui spieghiamo come fare) e, alla fine, l’apparecchio chiederà di scegliere tra 3 diverse programmazioni locali della tv di Stato, per risolvere un conflitto o una sovrapposizione di canali. Ad esempio per sintonizzare Rai 3 Toscana, la scelta sarà tra la programmazione regionale di Lazio, Umbria e Toscana. Andrà selezionata quest’ultima.

La modalità può essere automatica (una volta avviata dal menu impostazioni – canali – sintonizzazione l’apparecchio cercherà automaticamente le frequenze), programmata (avviene periodicamente senza che l’utente faccia nulla, ma alla fine della procedura bisognerà selezionare il canale regionale di Rai 3 corretto) e manuale.

Nel caso non si riesca a selezionare Rai 3 Toscana durante la sintonizzazione automatica, si potrà provare ad agire manualmente, “spostando” sul tasto 3 il programma regionale presente sulla frequenza del canale 812.

Come vedere i tg regionali delle altre regioni

Come già detto, sui televisori compatibili con l’HD, tutte le programmazioni regionali della Rai sono disponibili ovunque in Italia: in ogni caso si potrà vedere il tg regionale di interesse sintonizzando uno dei canali dall’801 all’823. Rai 3 Toscana si trova sulla frequenza del canale 812, quella delle Marche sull’813, l’Umbria sull’814, il tg regionale del Lazio sull’815. E ancora il Piemonte sull’802, la Liguria sull’803, la Lombardia sull’804 e via dicendo. La lista completa si trova sul sito della Rai a questo indirizzo.