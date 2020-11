Coronavirus in Toscana: 17 novembre, i dati di oggi sui contagi di Covid

Luci e ombre dai dati del bollettino della Regione che fotografa la situazione del coronavirus in Toscana a oggi, 17 novembre 2020: i nuovi contagi di Covid diminuiscono leggermente, ma ci sono ancora segnali preoccupanti sul fronte del numero dei morti.

Le buone notizie: c’è un balzo dei guariti, più di 2.000 in un giorno, mentre diminuiscono le persone in terapia intensiva (7 in meno) e si abbassa il tasso dei ricoveri. Le cattive: oggi si contano purtroppo 52 morti, il virus continua a diffondersi al ritmo di oltre 2.000 nuovi casi ogni 24 ore (anche se la curva sembra stabilizzarsi), la percentuale di positivi rispetto al numero dei tamponi resta ancora a livelli di rischio. Secondo i dati del 17 novembre, in Toscana un terzo delle persone sottoposte per la prima volta al tampone risulta positivo al coronavirus.

Contagi in Toscana: il bollettino Covid del 17 novembre 2020

Ecco in sintesi i dati che la Regione Toscana ha trasmesso alla Protezione civile nazionale:

Nuovi contagi di Covid-19 rilevati in Toscana durante le ultime 24 ore: 2.361 (ieri erano stati 2.433)

(ieri erano stati 2.433) Persone attualmente affette dal coronavirus: 54.152 (+0,6%)

Ricoveri totali nei posti di letto Covid: 2.069 (+8 persone rispetto a ieri)

di questi 277 (-7 persone) sono in terapia intensiva

(-7 persone) sono in Tamponi effettuati: 1.363.146 (+15.695 tamponi in più rispetto al precedente bollettino)

rapporto tra casi postivi e numero di tamponi (esclusi i test di controllo): 33,9% (ieri questo parametro era al 37,4%)

Coronavirus in Toscana, i dati dall’inizio dell’epidemia a oggi 17 novembre

Contagi totali di coronavirus in Toscana dall’inizio della pandemia a oggi, 17 novembre 2020: 84.197

Morti per coronavirus in Toscana: 1.967 (+ 52 decessi solo oggi , età media 83 anni)

(+ , età media 83 anni) Guariti totali: 28.078 (+2.008 persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore)

incidenza del virus Covid-19 in Toscana: 2.258 casi ogni 100.000 abitanti (ottava regione in Italia)

tasso grezzo di mortalità per coronavirus in toscana: 52,7 deceduti ogni 100.000 abitanti (undicesima regione in Italia)

I contagi suddivisi per provincia

Ecco dati dei contagi in Toscana divisi per provincia (in base alla residenza dei pazienti) con il relativo incremento di positivi registrato oggi (17 novembre).

23.838 i casi positivi in totale a Firenze (667 in più rispetto a ieri)

7.401 a Prato (204 in più)

7.129 a Pistoia (209 in più)

5.220 a Massa (257 in più)

8.061 a Lucca (354 in più)

11.659 a Pisa (290 in più)

5.874 a Livorno (155 in più)

8.047 ad Arezzo (92 in più)

3.588 a Siena (94 in più)

2.825 a Grosseto (39 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

555 i casi positivi notificati in Toscana, sono riferiti a persone residenti in altre regioni. Approfondimenti sul sito dell’Agenzia regionale di Sanità, aggiornati alle ore 18.00. Le notizie sui contagiati di coronavirus in Italia arriveranno nel tardo pomeriggio di oggi.