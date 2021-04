Coprifuoco: cosa cambia dal 26 aprile in zona gialla, arancione e rossa

Niente da fare per i “nottambuli”, perché lo stop agli spostamenti by night non cambia nella sua impostazione generale: dal 26 aprile 2021 il coprifuoco resta in zona gialla, arancione e rossa, anche se si discute sulla modifica dell’orario almeno nella fascia di minor rischio con le riaperture di bar e ristoranti. Le Regioni chiedono che le lancette siano spostate in avanti per dare più respiro alle attività che ripartono in zona gialla, dal mondo della ristorazione a quello degli spettacoli.

Stop al coprifuoco dal 26 aprile 2021 con le riaperture? Niente di fatto, non verrà abolito

In Italia il divieto per gli spostamenti notturni non essenziali esiste da più di 5 mesi, è stato introdotto dal Dpcm del novembre scorso, e di sicuro dal 26 aprile 2021 non ci sarà lo stop totale al divieto. Troppo presto per abolirlo, ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza nella conferenza stampa sulle riaperture parlando di un “percorso di gradualità” per l’allentamento delle regole.

Il coprifuoco non cambia in zona arancione e rossa dal 26 aprile, questo è certo. Nelle regioni a maggior rischio Covid resteranno in vigore le regole che ben conosciamo: dalle 22 alle 5 del mattino successivo si può uscire solo per motivi di salute, lavoro o di urgenza e compilando l’autocertificazione in caso di controlli delle forze dell’ordine. Chi sgarra rischia una multa da 400 a 1.000 euro.

Coprifuoco in zona gialla: l’ipotesi dell’inizio alle 23

Il governo dovrà invece sciogliere il nodo del coprifuoco in zona gialla, a partire dal 26 aprile: le Regioni chiedono che sia posticipato alle ore 23 per consentire il rientro nelle abitazioni per chi andrà al ristorante o al bar, ma anche al cinema e al teatro grazie alle riaperture previste a fine mese. Una spinta in questo senso è arrivata anche dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa che si è detto “sempre più convinto che spostare il coprifuoco di un’ora sia una scelta di buon senso” per dare “un messaggio di fiducia al tessuto economico e ai tanti imprenditori e famiglie che si stanno riorganizzando per ripartire”.

La questione arriverà in Consiglio dei Ministri tra mercoledì 21 e giovedì 22 aprile, quando il governo Draghi dovrà varare il nuovo decreto Covid per stabilire cosa cambia dal 26 aprile 2021 per le regioni in zona gialla, arancione e rossa, dalle regole per le attività che riaprono all’orario del coprifuoco.