Coprifuoco estate 2021: abolito o ridotto a mezzanotte. Quando finirà?

Dal primo maggio in Italia il coprifuoco non sarà abolito, ma probabilmente l’orario verrà ridotto già a metà mese, con un primo, timido cambio di passo: in vista del nuovo decreto Covid, il governo Draghi sta pensando a una variazione delle regole per consentire in zona gialla le riaperture dei ristoranti alla sera, fino a mezzanotte o alle 23. L’andamento del contagio determinerà l’eventuale rimodulazione o eliminazione del coprifuoco per l’estate 2021, con un grosso punto interrogativo su quando ci sarà la riapertura delle discoteche e su quando finirà del tutto lo stop agli spostamenti notturni.

Il coprifuoco notturno in zona arancione resta alle 22, si discute sul cambio di orario in fascia gialla

In Italia il coprifuoco alle ore 22 c’è dal 6 novembre scorso, quando fu introdotto dal Dpcm dell’allora governo Conte: la questione del cambio di orario è adesso un cantiere aperto all’interno del nuovo esecutivo. La squadra guidata da Mario Draghi sta mettendo a punto il nuovo decreto legge Covid, che arriverà in Consiglio dei Ministri intorno al 22 aprile. Il provvedimento stabilirà le regole per il mese di maggio e inizierà a definire la rotta verso l’estate 2021, anche per il coprifuoco. L’orientamento del premier è consentire riaperture graduali delle attività, con prudenza e considerando i dati sui contagi, con una ripartenza irreversibile, per non richiudere poco dopo.

Dal 1° maggio il coprifuoco non sarà abolito, tuttavia ci sono diverse ipotesi sul tavolo del governo su quando far scattare lo stop notturno. Il cambio di orario del coprifuoco non riguarderà la zona arancione né quella rossa (che in molti sperano di archiviare prima dell’estate 2021), bensì la zona gialla dove si valuta la riapertura dei ristoranti alla sera, privilegiando il servizio ai tavoli esterni e non al chiuso. Il via libera alle cene sotto le stelle non è atteso da subito, ma dal 17 maggio. Se così fosse, questo comporterà necessariamente una variazione dei tempi: le ipotesi sono di far partire il coprifuoco alle 23 o a mezzanotte e farlo finire sempre alle 5 del mattino. Si esclude al momento la riapertura delle discoteche e dei locali notturni.

In Italia quando finirà il coprifuoco: ci sarà nell’estate 2021? E la riapertura delle discoteche?

Secondo indiscrezioni di stampa, l‘orario del coprifuoco è un terreno di scontro tra diversi ministri anche in vista dell’estate 2021. La road map della ripartenza post-coronavirus sarà graduale e in base all’andamento dei contagi e delle vaccinazioni: a inizio maggio (il 1° o il 3 maggio) si ipotizza il ritorno della zona gialla ma lo stop agli spostamenti tra regioni potrebbe restare; il 17 maggio – come detto – si pensa a riaprire i ristoranti alla sera in zona gialla con un coprifuoco notturno ridotto (con partenza alle 23 o a mezzanotte); dal 7 giugno potrebbero riaprire palestre e piscine.

Esclusa al momento la riapertura delle discoteche e dei locali notturni almeno fino a giugno e all’inizio dell’estate. Sulla fine del coprifuoco estivo invece nulla è ancora deciso, ma se la situazione dei contagi migliorasse potrebbe essere abolito. Insomma per capire quando finirà il coprifuoco in Italia e le regole per l’estate 2021, il mese chiave sarà maggio: durante questo periodo bisognerà tenere sotto stretta osservazione l’andamento del coronavirus e parallelamente il numero di vaccini.