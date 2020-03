Coronavirus, negozi chiusi in tutta Italia?

Lombardia e Veneto chiedono misure più drastiche per frenare il contagio da coronavirus: negozi chiusi, tutti tranne alimentari e farmacie, e non è da escludere che l’ipotesi possa essere presa in considerazione per tutta Italia. Il governo non esclude misure più rigide di quelle attuali e, in attesa delle possibili comunicazioni di stasera, sono intanto in arrivo nuove direttive per le pubbliche amministrazioni.

Lombardia e Veneto chiedono negozi chiusi

Quanto fatto finora, per quanto drastico, non basta. C’è bisogno di un’ulteriore stretta. Così i governatori di Lombardia e Veneto, rispettivamente Attilio Fontana e Luca Zaia, hanno pubblicamente chiesto al governo di inasprire le misure di prevenzione per tentare di fermare una volta per tutte l’epidemia. Negozi chiusi per 15 giorni, salvo quelli indispensabili come alimentari e farmacie.

Una misura estrema e senza precedenti, con la speranza di riportare sotto controllo la situazione nel giro di due settimane invece che prolungare l’agonia per più tempo. Un modo, soprattutto, per evitare il collasso dei sistemi sanitari regionali che già adesso sono in estrema difficoltà.

Negozi chiusi in tutta Italia contro il contagio?

Che si vada verso i negozi chiusi in tutta Italia per fermare il contagio da coronavirus? Al momento, il governo non esclude regole più stringenti di quelle attuali e sta proseguendo nel confronto con gli amministratori locali e i consulenti tecnici e scientifici.

In serata arriverà intanto una direttiva dal ministero della Pubblica amministrazione, come riporta l’Ansa. Il documento conterrà misure anti-contagio che rafforzate sulla possibilità di ricorrere alle turnazioni e sulla distanza di sicurezza da mantenere.