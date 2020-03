Coronavirus, il nuovo modulo di autocertificazione (pdf e word)

Coronavirus, vietati gli spostamenti: il nuovo modulo di autocertificazione in formato pdf da compilare per poter uscire in caso di necessità

Tutta l’Italia è “zona protetta”. Tra le misure per cercare di arginare il contagio da coronavirus sono previste forti limitazioni agli spostamenti: ci si può muovere solo in caso di esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, e per farlo si deve portare con sé il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti, scaricabile in formato pdf o word, aggiornato al 17 marzo 2020. Con il passare dei giorni il modello ha subito infatti dei piccoli aggiornamenti, pubblicati via via sul sito del Ministro dell’Interno.

Coronavirus, l’autocertificazione per spostamenti

Il decreto del presidente del consiglio Giuseppe Conte che estende a tutto il territorio italiano le limitazioni disposte per la “zona rossa”, prevede che chiunque sia trovato in strada, anche chi va piedi, debba giustificare il motivo dei suoi spostamenti davanti alle forze dell’ordine grazie a un’autocertificazione. Queste misure saranno efficaci fino al 3 aprile.

L’autodichiarazione per gli spostamenti può essere compilata anche a casa, scaricando il nuovo modulo messo a disposizione online dal Viminale e stampandolo.

A lavoro o per fare la spesa? Sì, ma col nuovo modulo: come si compila

Il nuovo modulo di autocertificazione per poter compiere spostamenti durante l’emergenza coronavirus va compilato con i propri dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, numero di telefono) e con il motivo per cui si esce, da scegliere tra 4 casistiche:

comprovate esigenze lavorative (in questo caso le forze dell’ordine possono anche controllare chiamando il datore di lavoro)

(in questo caso le forze dell’ordine possono anche controllare chiamando il datore di lavoro) situazioni di necessità (come fare la spesa, ma una persona per famiglia e nel punto vendita più vicino a casa)

(come fare la spesa, ma una persona per famiglia e nel punto vendita più vicino a casa) motivi di salute (ad esempio per il ritiro di medicinali in farmacia o per una visita medica)

(ad esempio per il ritiro di medicinali in farmacia o per una visita medica) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

Poi è necessario spiegare dettagliatamente il motivo dello spostamento, specificando per esempio l’indirizzo del proprio posto di lavoro o il luogo dove sarà effettuata la visita medica prescritta. Come detto l’autocertificazione è necessaria sia per chi esce a piedi sia per chi si muove a bordo di veicoli.

La dichiarazione potrà essere resa anche sul momento alle forze di polizia che dovessero chiedere il motivo dello spostamento, ma per farsi trovare pronti, il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti può essere scaricato, stampato e compilato a casa.

Coronavirus, il nuovo modulo autocertificazione (17 marzo) in formato pdf e Word editabile

Quali sono le novità e le modifiche rispetto al vecchio modello? Nel nuovo modulo di autocertificazione datato 17 marzo è stata aggiunta una nuova voce, con cui il cittadino dichiara di non essere stato sottoposto a quarantena obbligatoria perché risultato positivo al coronavirus o entrato in contatto stretto con persone contagiate da Covid-19.

Altra novità: l’operatore di polizia controfirmerà l’autocertificazione, dopo aver identificato il cittadino, quest’ultimo quindi non dovrà più allegare al modulo una fotocopia del proprio documento di identità.

Ecco i link per il download:

Cosa si rischia: “multa”, denuncia, arresto

Violare le norme costa caro. Chi non rispetta le disposizioni del Dpcm 8 marzo 2020 sarà perseguito secondo l’articolo 650 del codice penale per inosservanza di un provvedimento di un’autorità. Le pene previste sono l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 206 euro. Nei casi più gravi può configurarsi il reato di delitti colposi contro la salute pubblica, punito con la reclusione da sei mesi a dodici anni. Aggiornamenti sul sito del Ministero dell’Interno.