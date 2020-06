Coronavirus in Toscana, dati e notizie di oggi, 18 giugno

Di nuovo due soli nuovi casi e un decesso: il coronavirus in Toscana sembra rallentare ancora stando ai dati e le ultime notizie riportate dal bollettino regionale di oggi, giovedì 18 giugno. Ma non è ancora tempo di abbassare la guardia.

I nuovi casi si registrano in provincia di Firenze e di Livorno, mentre le altre otto province della Toscana segnano contagio zero. Al momento restano 438 casi attivi in regione, il minimo dal 13 marzo scorso. Il totale di quelli rilevati dall’inizio dell’epidemia in Toscana è di 10.195.

Coronavirus, ultime notizie in Toscana (18 giugno)

La mappa del contagio da coronavirus in Toscana riporta, in totale, 3.514 casi nella provincia di Firenze (1 in più rispetto a ieri), 569 a Prato, 680 a Pistoia, 1.052 a Massa Carrara, 1.367 a Lucca, 897 a Pisa, 559 a Livorno (1 in più), 686 ad Arezzo, 441 a Siena, 430 a Grosseto.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 273 casi per 100.000 abitanti. La media italiana è di circa 394. Il tasso più alto in provincia di Massa Carrara con 540 casi ogni 100.000 abitanti, seguono Lucca con 352, Firenze con 347. La più bassa è Siena con 165.

Restano 402 persone in isolamento a casa, valore tornato al minimo dal 14 marzo scorso. Sono pazienti risultati positivi ma che presentano sintomi lievi o sono asintomatici. Sono circa l’85% del totale degli attualmente positivi. Altre 3.127 persone (+276 rispetto a ieri) sono isolate a casa dopo aver avuto contatti con persone contagiate.

Negli ospedali restano in 36

Ci sono poi, complessivamente, 11 ricoverati in meno nei posti letto Covid degli ospedali toscani. Ad oggi sono in totale 36, il minimo dal 5 marzo scorso, di cui 13 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri).

Con altri 7 guariti, le persone che hanno superato il virus salgono a 8.664. Si dividono in 349 persone “clinicamente guarite” (-1 rispetto a ieri), cioè che non presentano più i sintomi, e 8.315 (+8) guariti a tutti gli effetti, con doppio tampone negativo.

L’unico decesso riportato nelle ultime ventiquattro ore è quello di un uomo di 92 anni della provincia di Firenze. Il totale dei morti per le conseguenze del coronavirus in Toscana è di 1.093, così ripartiti per provincia: 401 a Firenze, 51 a Prato, 80 a Pistoia, 162 a Massa Carrara, 140 a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 46 ad Arezzo, 31 a Siena, 24 a Grosseto. Ci sono poi altre 8 persone decedute sul suolo toscano ma che erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano è di 29,3 morti ogni 100.000 residenti contro il 57,1 della media italiana. Il tasso di mortalità più alto si riscontra in provincia di Massa Carrara (83,1 ogni 100.000), seguita dalle province di Firenze (39,7) e Lucca (36,1). Il più basso a Grosseto (10,8).

Da ieri sono stati eseguiti 3.174 tamponi in più e analizzati 3.394, per un totale di 303.786 test dall’inizio dell’epidemia. Sono i dati aggiornati alle ore 12 e riportati nel bollettino sul coronavirus della Regione Toscana di oggi, giovedì 18 giugno.