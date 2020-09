Continua il saliscendi dei contagi. I nuovi casi di coronavirus in Toscana, segnalati nel bollettino di oggi, 2 settembre 2020, sono 69 in più, in aumento rispetto a quelli registrati a ieri (40 positivi), non si segnalano nuovi decessi, mentre la situazione dei posti letto Covid negli ospedali della regione è grossomodo stabile. Crescono anche i tamponi, 7.629 in più rispetto a ieri.

Per quanto riguarda i nuovi contagi, individuati nelle ultime 24 ore, il 76% è risultato asintomatico, il 11% con sintomi lievi. 8 positivi sono legati a rientri dall’estero (di cui solo uno per motivi di vacanza, dalla Spagna), altri 2 da rientri da regioni italiane (uno dalla Sardegna, l’altro del’Emilia Romagna), mentre 3 persone sono residenti fuori dalla Toscana e sono state individuate qui grazie ai controlli nei porti e nelle stazioni. Si alza l’età media dei nuovi casi: 44 anni circa.

Coronavirus in Toscana, 2 settembre 2020: casi e dati

A oggi, 2 settembre, in Toscana le persone attualmente positive al coronavirus sono 1.636, con un aumento del 3,5% rispetto a ieri: di queste 1.570 sono in isolamento a casa, con sintomi lievi o assenti, mentre 66 pazienti si trovano ricoverati nei posti letto Covid (4 in più rispetto a ieri, +6,5%). 8 sono in terapia intensiva (uno in meno rispetto a 24 ore fa).

Salgono del 2,6%, rispetto al bollettino Covid di ieri, i soggetti messi in isolamento domiciliare, non perché malati, ma perché hanno avuto contatti con positivi: sono in tutto 3.972. Si registrano poi 14 guariti in più.

Covid in Toscana: i contagi complessivi

Con i 69 nuovi positivi registrati il 2 settembre, il totale dei contagi di coronavirus in Toscana, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a oggi, sale a quota 11.967. Di questi 9.189 persone sono guarite (9.019 negative al virus, 170 senza più i sintomi), mentre i decessi totali restano 1.142. 552.076 i tamponi effettuati complessivamente.

La Toscana si conferma così al decimo posto in Italia per incidenza di casi di coronavirus, mentre è 11esima a livello nazionale per il tasso di mortalità da Covid-19.

Coronavirus: la situazione nelle province della Toscana (dati del 2 settembre)

Questi i numeri dei casi di coronavirus in Toscana, divisi per provincia di domicilio, aggiornati a oggi, mercoledì 2 settembre: 3.708 casi complessivi a Firenze (17 in più rispetto a ieri), 635 a Prato (10 in più), 835 a Pistoia (6 in più), 1.245 a Massa (10 in più), 1.538 a Lucca (2 in più), 1.072 a Pisa (3 in più), 559 a Livorno (2 in più), 854 ad Arezzo (8 in più), 515 a Siena (5 in più), 489 a Grosseto (3 in più). Sono 517 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni (3 in più).

Prendendo in considerazione il rapporto tra residenti e positivi, le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 639 casi ogni 100.000 abitanti, Lucca con 397 e Firenze con 367. La più bassa Livorno con 167.

I decessi sono cosi ripartiti sul territorio regionale: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 175 a Massa Carrara, 147 a Lucca, 91 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono morte in Toscana ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità maggiore si registra a Massa Carrara (89,8 decessi ogni 100.000 abitanti), Firenze (41,2 ) e Lucca (37,9), il più basso a Grosseto (11,3). I dati del bollettino sono stati elaborati dall’Agenzia Regionale di Sanità.