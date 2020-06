Un positivo in più rilevato ad Arezzo, 4 morti e solo 27 persone in ospedale (in nove casi ricoverate in terapia intensiva): gli ultimi dati sul coronavirus in Toscana, aggiornati alle 12.00 di oggi lunedì 22 giugno 2020, mostrano una situazione sotto controllo nella nostra regione. Calano però i tamponi eseguiti (1.578 in 24 ore), complice lo stop domenicale.

Dall’inizio dell’epidemia sono 10.211 i casi positivi al Covid-19 in Toscana, di questi 8.752 sono guariti (l’85,7% del totale dei contagiati). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne, con un’età media di 71,8 anni. Due morti sono state registrate a Firenze, una a Pistoia e l’ultima a Lucca.

Gli ultimi dati sul coronavirus in Toscana: oggi 22 giugno

Sono 360 le persone attualmente positive al coronavirus in Toscana (-1,4% rispetto alla giornata precedente): ad oggi la maggior parte (333 soggetti) è in isolamento a casa perché con sintomi lievi che non richiedono cure in ospedale oppure perché asintomatici.

In calo ancora le le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che sono 27, una in meno di ieri (meno 3,6%), di cui 9 in terapia intensiva. Si tratta dei valori più bassi da pochi giorni prima del lockdown. Sono 2.822 (meno 31 rispetto a ieri) le persone in isolamento a casa, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Salgono a 1.099 i deceduti dall’inizio dell’epidemia, ecco la provincia di residenza delle vittime: 405 a Firenze, 51 a Prato, 81 a Pistoia, 162 a Massa Carrara, 141 a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 46 ad Arezzo, 31 a Siena, 24 a Grosseto, 8 persone sono morte sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Covid news: la situazione toscana rispetto al resto d’Italia

La Toscana resta così al decimo posto in Italia per numero di casi, con circa 274 casi per 100.000 abitanti, contro la media italiana di 395. Le province più interessate sono Massa Carrara (540), Lucca (353), Firenze (348), la più bassa Siena (165). Qui mappa e grafici sull’andamento del coronavirus in Toscana costantemente aggiornati con gli ultimi dati.

In Toscana il tasso grezzo di mortalità per coronavirus, secondo gli ultimi dati del bollettino del 22 giugno, è di 29,5 morti ogni 100 mila residenti (in Italia il valore si attesta al 57,4). La nostra regione è 12esima a livello nazionale. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (83,1), Firenze (40,0) e Lucca (36,4), il più basso a Grosseto (10,8).

I dati sono stati resi noti dalla Regione nel bollettino quotidiano sul coronavirus.