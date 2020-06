Coronavirus, 6 nuovi casi in Toscana: dati e notizie di oggi, 23 giugno

Sono 6, in lieve aumento rispetto agli ultimi giorni, i nuovi casi di coronavirus in Toscana: le ultime notizie riportate dal bollettino di oggi, martedì 23 giugno, parlano poi di un decesso e 28 nuove guarigioni.

Ultime notizie sul coronavirus in Toscana: positivi ai minimi da marzo

In Toscana restano 337 casi positivi, il dato più basso dall’11 marzo. Il totale dei casi rilevati dall’inizio dell’epidemia è di 10.217, così distribuiti sulla mappa regionale del contagio: 3.518 in provincia di Firenze (1 in più rispetto a ieri), 575 a Prato (3 in più), 681 a Pistoia (1 in più), 1.052 a Massa Carrara, 1.370 a Lucca (1 in più), 900 a Pisa, 559 a Livorno, 691 ad Arezzo, 441 a Siena, 430 a Grosseto.

Per un totale di circa 274 positivi ogni 100 mila residenti, il 10° dato più alto tra le regioni italiane. La media nazionale è di circa 395. Massa Carrara resta la provincia con l’incidenza maggiore, 54 casi ogni 100 mila abitanti. Seguono Lucca con 353 e Firenze con 348. La più bassa Siena con 165.

Quasi tutti i positivi, 311 persone, sono in isolamento a casa con sintomi lievi o privi di sintomi. Altre 2.718 persone sono isolate a loro volta dopo aver avuto contatti con soggetti positivi.

Coronavirus: le news di oggi, 23 giugno, in Toscana

Negli ospedali toscani si conta, da ieri, un ricovero in meno. Sono 26 i pazienti nei posti letto Covid, di cui 6 in terapia intensiva (-3 in meno rispetto a ieri). È il punto più basso dal 6 marzo 2020 per le terapie intensive e dal 4 marzo 2020 per i ricoveri totali.

Ci sono poi, complessivamente, 28 nuovi guariti per un totale che sale a 8.780. Si tratta di 325 persone “clinicamente guarite” (+5 rispetto a ieri), cioè che non presentano più i sintomi, e 8.455 (+23 rispetto a ieri) guariti a tutti gli effetti, con doppio tampone negativo.

L’unico decesso registrato nelle ultime ventiquattro ore è quello di un uomo di 67 anni di Siena. I morti per coronavirus in Toscana raggiungono i 1.100 dall’inizio dell’epidemia, così ripartiti per provincia: 405 a Firenze, 51 a Prato, 81 a Pistoia, 162 a Massa Carrara, 141 a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 46 ad Arezzo, 32 a Siena, 24 a Grosseto. Altre 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

La Toscana registra un tasso di letalità di 29,5 morti ogni 100.000 residenti contro il 57,4 della media italiana. n provincia di Massa Carrara il dato più alto (83,1), seguito da Firenze (40) e Lucca (36,4). Il più basso a Grosseto (10,8).

Sono 3.478 i tamponi eseguiti da ieri, 3.652 quelli analizzati. Il totale dei tamponi fatti in Toscana è di 316.933. Questi i dati del bollettino regionale sul coronavirus in Toscana pubblicato oggi, martedì 23 giugno.