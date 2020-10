223 contagi in più durante una singola giornata. Per trovare un picco così alto di nuovi casi di coronavirus in Toscana bisogna risalire ai mesi del lockdown: le news e i dati contenuti nel bollettino del 2 ottobre, reso noto dalla Regione, fanno registrare un’impennata di positivi, a fronte – va però fatto notare – di un numero molto alto di tamponi, 8.873 in più rispetto a ieri, un vero e proprio record. Non si segnalano nuovi decessi.

I nuovi contagi di coronavirus in Toscana (dati del 2 ottobre)

Per quanto riguarda i nuovi contagi, 87 sono stati identificati grazie all’attività di tracciamento e 136 da screening. L’età media dei 223 casi di oggi è di 37 anni: il 24% ha meno di 20 anni, il 33% tra 20 e 39 anni, il 22% tra 40 e 59 anni, il 15% tra 60 e 79 anni, il 6% è over 80. La stragrande maggioranza dei nuovi contagiati è asintomatico (il 74%) un quinto invece ha sintomi lievi. Solo 4 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero.

Per trovare un picco più alto di contagi bisogna risalire allo scorso 16 aprile, quando i nuovi casi registrati in 24 ore sul territorio toscano furono 277. I tamponi allora superarono di poco quota 5.300, mentre oggi i test sono stati oltre 8.800, sintomo che in questi mesi la “potenza di fuoco” dei laboratori di analisi si è ampliata consentendo di individuare prima i positivi.

Covid in Toscana, la situazione a oggi 2 ottobre

A oggi, 2 ottobre, in Toscana 3.631 persone sono ancora affette da coronavirus: circa il 97% (3.504 persone) sono in isolamento a casa perché con sintomi lievi o senza sintomi; 127 pazienti sono ricoverati nei posti di letto Covid, di cui 24 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri).

Crescono le persone messe in isolamento, a seguito di contatti stretti con positivi: al momento sono 7.571 i soggetti in “quarantena” e in sorveglianza attiva (133 in più rispetto a ieri, +,8%).

L’andamento del coronavirus in Toscana

Tra soggetti attualmente positivi, guariti e decessi, in Toscana dall’inizio dell’epidemia il coronavirus ha colpito fino ad oggi 15.194 persone in totale: restiamo la decima regione in Italia per incidenza del virus con 407 casi ogni 100.000 abitanti (Massa Carrara, Lucca e Firenze sono le province più colpite). In tutto le persone guarite sono state 10.398 (60 solo nell’ultima giornata), mentre 1.165 sono i decessi complessivi (il tasso di mortalità è di 31,2 morti ogni 100.000 abitanti, con la Toscana undicesima in Italia).

Dati e grafici sul sito dell’Ars, l’Agenzia regionale di Sanità.