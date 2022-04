Quando esce il nuovo decreto Covid per il 1 maggio 2022

Si avvicina la data fatidica. Il governo decide in queste ore l’allentamento delle norme su green pass e obbligo di mascherine: con tutta probabilità arriverà un nuovo decreto Covid per stabilire le regole dal 1 maggio 2022 in poi. Senza ulteriori interventi dell’esecutivo dal 30 aprile decadrebbero tutte le principali limitazioni, compreso l’uso dei dispositivi di protezione al chiuso. La cabina di regia è prevista per oggi, 26 aprile, mentre giovedì è attesa la riunione del Consiglio dei Ministri per definire nel dettaglio il testo del decreto Covid del 1 maggio, che poi dovrà essere pubblicato sul pdf della Gazzetta Ufficiale.

Il nuovo decreto Covid: dove non viene tolto il green pass dal 1 maggio 2022

Ma cosa cambia dal 1 maggio 2022 per il green pass? Secondo le ultime notizie, il nuovo decreto Covid non prolungherà l’obbligo: il certificato verde non servirà più per andare al lavoro, via libera anche al cinema, in discoteca, allo stadio o al ristorante. Le attuali norme scadono infatti il 30 aprile.

L’unico ambito dove resterà sarà quello sanitario: in ospedale, nelle case di cura e per tutte le professioni mediche e sanitarie sarà necessario avere il green pass rafforzato per andare al lavoro. Questo perché fino al 31 dicembre 2022 rimane in vigore l’obbligo vaccinale per il tutto il personale sanitario.

Il nuovo decreto e le mascherine al chiuso

Questione dibattuta da giorni, l’obbligo di mascherine al chiuso agita gli animi del governo in vista dell’approvazione del nuovo decreto Covid del 1 maggio 2022. I dispositivi di protezione si toglieranno in molti ambiti della vita quotidiana, ma non in tutti. La discussione è in corso e sembra probabile che l’obbligo rimarrà nei luoghi dello spettacolo, come cinema, teatri, sale da concerto, discoteche (forse anche allo stadio e nei palazzetti dello sport) e sui mezzi pubblici. Da decidere se lasciare l’Ffp2 o passare alla chirurgica.

Inoltre la mascherina potrà essere confermata sui posti di lavoro che vedono il contatto stretto con il pubblico: uffici pubblici, supermercati, forse anche i negozi. Per avere dettagli più certi sull’obbligo delle mascherine al chiuso dal 1 maggio 2022 bisognerà attendere l’approvazione del nuovo decreto Covid e la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. L’altra strada percorribile è quella di un’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, al posto di un decreto legge.

Quando esce sul pdf della Gazzetta Ufficiale il testo del nuovo decreto Covid per il 1 maggio 2022

Come detto la riunione del Consiglio dei Ministri, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, è prevista per giovedì 28 aprile: in quel giorno sarà approvato il testo del nuovo decreto Covid e i tempi per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale saranno piuttosto serrati perché il provvedimento entri in vigore da domenica 1 maggio 2022. Una volta dato l’ok, il testo dovrà passare al vaglio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Più veloce sarebbe invece la strada dell’ordinanza ministeriale, strumento previsto per il coronavirus fino al prossimo 31 dicembre, nonostante la fine dello stato di emergenza. In questo caso si accorcerebbero i tempi per l’arrivo in Gazzetta Ufficiale.