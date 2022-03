Green pass in hotel: dal 1 aprile nuove regole in alberghi e ristoranti

Dal 1 aprile 2022 entrano in vigore nuove regole per il green pass negli hotel, per effetto del decreto legge sulle riaperture che prevede novità anche per i ristoranti degli alberghi, i B&B e tutte le strutture ricettive italiane. Un segnale positivo per questo comparto economico, in vista del primo importante appuntamento della stagione turistica: le vacanze di Pasqua. Nel Consiglio dei ministri dello scorso 17 marzo è passata la linea “aperturista” del ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che consentirà l’abolizione delle principali restrizioni in anticipo rispetto ad altri settori.

Green pass in hotel: dal 1 aprile 2022 non serve più il “super” negli alberghi

Secondo le nuove regole, dal 1 aprile 2022 per andare negli alberghi ai clienti non servirà più il super green pass, né sarà necessario quello base ottenibile con il tampone: il certificato verde rafforzato sarà obbligatorio nelle strutture ricettive fino al 31 marzo. Dal giorno successivo, scatterà il via libera e si potrà soggiornare in hotel e nelle altre strutture ricettive (ad esempio bed & breakfast, campeggi e affittacamere) senza mostrare il QR code.

L’obbligo di super green pass negli alberghi italiani era stato introdotto lo scorso 10 gennaio, sostituendo il certificato verde base introdotto all’inizio di dicembre. Dal 1 aprile restano in vigore i protocolli di sicurezza Covid sulla sanificazione degli ambienti e, fino al 30 aprile 2022, l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso e quello di green pass base al lavoro anche per chi è impiegato in hotel e nel settore del turismo. Agli over 50 però dal 1 aprile basterà un tampone per lavorare.

Si può mangiare nei ristoranti degli hotel senza green pass se si soggiorna nella struttura

Dal 1 aprile resta l’obbligo di super green pass per andare nelle strutture della ristorazione al chiuso, ma per quanto riguarda i ristoranti e i bar degli alberghi si torna alle regole di qualche mese fa: i clienti che soggiornano negli hotel potranno mangiare al tavolo (anche al chiuso) e consumare al bancone senza il certificato verde.

Chi invece non pernotta nella struttura potrà usufruire del ristorante e del bar al chiuso di un’attività ricettiva solo mostrando il green pass rafforzato, mentre non servirà per gli spazi all’aperto. Qui l’articolo su cosa cambia il 1 aprile negli altri settori.

Ristoranti: il caso particolare dei turisti stranieri

C’è un’eccezione che riguarda i vacanzieri che arrivano dall’estero. Secondo quanto annunciato dal ministro del Turismo Garavaglia dopo il Consiglio dei ministri dello scorso 17 marzo, il decreto legge riaperture prevede che dal 1 aprile i turisti stranieri possano usufruire di ristoranti e bar al chiuso (anche degli hotel se non soggiornano nelle strutture) con il green pass base e non con quello rafforzato come richiesto agli italiani. Questa scelta, ha commentato il ministro, “permette all’Italia di avvicinarsi (con ritardo) alle condizioni dei nostri concorrenti internazionali”.

Alcuni però hanno sollevato dubbi sulla legittimità di una norma che crea differenze tra cittadini italiani e stranieri. Su questo punto si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto legge Covid.