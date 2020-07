È arrivato il decreto attuativo del bonus sanificazione Covid, che prevede un credito di imposta del 60% per le spese sostenute per sanificare gli ambienti di lavoro e acquistare dispositivi di protezione (come mascherine e guanti): un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate spiega come ottenerlo, come funziona, le modalità di cessione del credito fiscale e qual è il codice Ateco delle aziende e dei professionisti che possono richiedere l’agevolazione prevista dal decreto Rilancio.

Il provvedimento datato 10 luglio 2020 chiarisce infatti i dettagli operativi di quanto previsto negli articoli 120 e 125 del decreto legge n° 34 del 19 maggio 2020. Bar, ristoranti, cinema, teatri, alberghi, ma anche imprenditori, imprese agricole, associazioni del Terzo settore: sono davvero tante le categorie che possono richiedere il credito d’imposta per la sanificazione, tramite una procedura online sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Credito d’imposta per sanificazione e dispositivi di protezione: come funziona, cosa rientra

Secondo il decreto rilancio è possibile ottenere un credito di imposta per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione, l’adeguamento degli ambienti di lavoro alla normativa anti-Covid o l’acquisto di dispositivi di protezione, con questi limiti:

Lavori di adeguamento degli ambienti di lavoro – si può scaricare dalle tasse il 60% delle spese fatte nel 2020 fino a un massimo di 80.000 euro

si può scaricare dalle tasse il 60% delle spese fatte nel 2020 fino a un massimo di 80.000 euro Sanificazione degli ambienti (fatta anche autonomamente senza imprese specializzate) e spese per l’acquisto di dispositivi di protezione (mascherine, guanti, visiere, calzari, gel igienizzanti per le mani, ecc) – si può ottenere un credito di imposta del 60% per un massimo di 60.000 euro

Qui la lista completa di cosa rientra nel bonus sanificazione secondo il decreto rilancio.

A chi spetta, i codici Ateco per il tax credit

Come detto sono tante le categorie che possono ottenere il bonus sanificazione sotto forma di credito di imposta, si va dalle gelaterie a ristoranti, dai parchi divertimento agli stabilimenti balneari: ecco i codici Ateco delle attività che possono ottenerlo, comunicati dall’Agenzia delle Entrate.

551000 Alberghi

552010 Villaggi turistici

552020 Ostelli della gioventù

552030 Rifugi di montagna

552040 Colonie marine e montane

552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

559010 Gestione di vagoni letto

559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

561011 Ristorazione con somministrazione

561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030 Gelaterie e pasticcerie

561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042 Ristorazione ambulante

561050 Ristorazione su treni e navi

562100 Catering per eventi, banqueting

562910 Mense

562920 Catering continuativo su base contrattuale

563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina

591400 Attività di proiezione cinematografica

791100 Attività delle agenzie di viaggio

791200 Attività dei tour operator

799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento

799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio

Bonus sanificazione: credito d’imposta, come ottenerlo dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha messo a punto un modello pdf per comunicare le spese sostenute per la sanificazione e l’adeguamento degli ambienti di lavoro: è possibile richiedere il credito di imposta inviando il modulo solo online, sul sito web dell’Agenzia. Entro 5 giorni dalla presentazione sarà comunicato l’esito della richiesta: l’ok oppure l’avviso della bocciatura della domanda, con specificati i motivi della decisione.

In caso di via libera, arriverà una ricevuta che attesta la presa in carico del procedimento per il credito di imposta: per ottenerlo bisognerà presentare un F24, sempre online con lo specifico codice tributo, per usare il bonus in compensazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021. Il tax credit potrà essere usato anche in sede di dichiarazione dei redditi. Ecco i tempi in cui presentare la comunicazione delle spese all’Agenzia delle Entrate:

Adeguamento degli ambienti di lavoro – richiesta dal 20 luglio 2020 fino al 30 novembre 2021

Bonus sanificazione e dispositivi di protezione – invio modulo dal 20 luglio al 7 settembre 2020

È prevista anche la possibilità di cessione del tax credit ad altre imprese oppure a banche o istituti finanziari: sarà necessario effettuare una procedura online nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, dove si trovano anche tutti i dettagli del provvedimenti sul bonus sanificazione Covid e sul credito di imposta per dispositivi di protezione e adeguamento degli ambienti di lavoro.