Diciottenni in treno gratis ad agosto in Toscana. La Regione (grazie a una modifica agli accordi con Trenitalia sul sistema tariffario) dà infatti la possibilità a tutti i ragazzi nati nel 2001 di viaggiare gratuitamente per tutto il mese di agosto sui treni regionali.

L’idea è incentivare l’uso del treno da parte dei giovani, di invogliarli a scoprire il territorio, visitare città d’arte, raggiungere la costa, o di invitarli a usare il treno per i propri spostamenti quotidiani.

Diciottenni in treno gratis ad agosto in Toscana: come fare domanda

I giovani interessati dovranno richiedere la Carta Unica Toscana (nelle biglietterie Trenitalia della Toscana o tramite mail all’indirizzo [email protected], oppure scaricando l’apposito modulo sul sito dell’azienda). Dal 15 giugno la Regione Toscana metterà a disposizione tutte le informazioni dettagliate per richiedere la Carta Unica sul sito di Muoversi in Toscana. Sarà comunque sufficiente far partire la richiesta per poter ottenere un documento di viaggio valido in attesa di ritirare la Carta, perché i diciottenni possano iniziare da subito a viaggiare gratis in treno ad agosto.

Per le famiglie da ottobre il biglietto plurigiornaliero

Dopo l’estate arriveranno altre novità sulle tariffe ferroviarie, che riguarderanno questa volta non i diciottenni ma le famiglie. Da ottobre 2019 verrà varato un biglietto plurigiornaliero, valido sia per un singolo viaggiatore, che per famiglie o piccoli gruppi.

Un biglietto valido su tutti i treni regionali toscani, senza limitazioni orarie (ad eccezione della fascia prima delle ore 9) o di tratta, si pagherà:

3 giorni : 40 euro il viaggiatore singolo, 100 euro una famiglia o un gruppo composto da 3 a 5 persone

: il viaggiatore singolo, una famiglia o un gruppo composto da 3 a 5 persone 5 giorni : 55 euro il viaggiatore singolo, 140 euro una famiglia o un gruppo composto da 3 a 5 persone

: il viaggiatore singolo, una famiglia o un gruppo composto da 3 a 5 persone 7 giorni: 75 euro il viaggiatore singolo, 170 euro una famiglia o un gruppo composto da 3 a 5 persone

“Pensiamo – spiega l’assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli – che questo nuovo biglietto sarà apprezzato soprattutto dai turisti o da chi si sposta nel fine settimana, e che potrà rendere il treno più competitivo rispetto all’uso di un auto privata o di un veicolo a noleggio.”