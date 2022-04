Green pass palestre: fino a quando serve e cosa cambia dal 1 maggio

Il green pass rafforzato serve ancora per l’accesso alle palestre e alle piscine al chiuso, ma sono in vista novità dal 1 maggio 2022, quando il governo ha previsto nuovi allentamenti delle regole anti-Covid. Dallo scorso 1 aprile l’esecutivo ha intrapreso la strada di una graduale rimodulazione delle restrizioni che ci hanno accompagnato nell’ultimo anno di pandemia, dall’uso del certificato verde fino all’obbligo delle mascherine. Vediamo fino a quando è previsto il green pass per le palestre, per allenarsi e fare sport al chiuso.

Cosa serve oggi nelle palestre e nelle piscine: green pass rafforzato, base o accesso senza certificato?

Fino al 30 aprile 2022 per andare in palestra, in piscina e per fare sport (di squadra e di contato) al chiuso serve il green pass rafforzato. Per le attività che si svolgono in ambienti interni, il decreto riaperture non ha modificato le regole. Questo obbligo è previsto quindi anche per l’accesso agli spogliatoi e alle docce.

Dal 1 aprile invece è scattato il via libera per lo sport negli spazi esterni delle strutture: senza green pass (base o rafforzato) è possibile allenarsi in palestre all’aperto, nuotare in piscine all’aperto o fare sport di squadra e di contatto senza green pass all’aria aperta.

Obbligo super green pass per le palestre: fino a quando? Cosa cambia dal 1 maggio

Le regole introdotte dal decreto riaperture 2022 decadranno il prossimo 30 aprile. Il governo ha annunciato più volte di voler dare un segnale positivo al Paese, con un ulteriore allentamento delle misure anti-Covid. Dunque, salvo colpi di scena, dal 1 maggio 2022 cambia il quadro di norme con lo stop all’obbligo di green pass rafforzato nelle palestre e nelle piscine al chiuso.

Si potrà quindi andare in palestra senza green pass. Il certificato verde scomparirà anche negli altri settori, dai cinema ai ristoranti, dai mezzi pubblici locali ai convegni, mentre è probabile che rimarrà per l’accesso alle strutture più a rischio, come ad esempio per entrare negli ospedali o nelle Rsa come visitatori. Discorso diverso per l’obbligo di mascherine al chiuso, su cui il confronto è ancora aperto. In ogni caso il governo farà il punto sulle misure anti-Covid, anche per confermare fino a quando lasciare il green pass rafforzato per le palestre, negli ultimi 10 giorni di aprile.

Dove e quando non serve: le eccezioni

Come detto il certificato verde non serve per fare attività sportiva o motoria all’aperto, in parchi pubblici, aree attrezzate, in palestre all’aperto e piscine esterne. Al chiuso il certificato verde non è obbligatorio per chi deve fare attività riabilitativa e terapeutica, compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Per l’accesso a spogliatoi e docce è necessario il green pass rafforzato, ma questo obbligo non riguarda gli accompagnatori di persone non autosufficienti. Tutti i dettagli si trovano nella tabella delle attività consentite dal 1 al 30 aprile con e senza green pass, pubblicata sul sito del governo (qui il pdf).