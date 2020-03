Ebook gratis: i libri da scaricare contro il coronavirus

Costretti a rimanere in casa e con un sacco di tempo libero in più del solito. Quanto meno, sono i giorni giusti per leggere. E anche se non è possibile uscire per andare in biblioteca o in libreria, si può comunque contare sui libri digitali: sono tante le iniziative promosse dalle case editrici per mettere a disposizione ebook gratis dal proprio catalogo in questi giorni di emergenza coronavirus. Mondadori, Adelphi, La Nave di Teseo, Feltrinelli, Gallucci e gli altri. Ecco le iniziative.

Solidarietà digitale, come funziona

Il punto di partenza per chiunque sia a caccia di qualche nuova lettura in questo periodo è Solidarietà digitale, l’iniziativa del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione con il supporto dell’Agenzia per l’Italia digitale. Questo il sito ufficiale.

Solidarietà digitale è un progetto lanciato per far fronte all’emergenza coronavirus. Offre servizi e soluzioni software messi a disposizione gratuitamente dalle aziende proprietarie per consentire ai lavoratori di lavorare da remoto, agli studenti di seguire le lezioni su piattaforme di e-learning e ai lettori di avere giornali e ebook gratis sul proprio dispositivo.

Tra gli aderenti a Solidarietà digitale ci sono anche molte case editrici.

Gli ebook Mondadori gratis per Solidarietà digitale

In testa a questi c’è sicuramente il Gruppo Mondadori, per “peso specifico” e per quantità di testi messi a disposizione. Per l’emergenza coronavirus, infatti, Mondadori offre ben 10.000 ebook gratuiti attraverso Solidarietà digitale.

Ce n’è per tutti i gusti: saggistica, narrativa e un’ampia scelta di libri per bambini e ragazzi. Ci sono però due vincoli. Il primo, il libro deve essere letto con l’app Kobo Books, disponibile gratuitamente per smartphone, tablet e pc. Il secondo, per accedere al servizio occorre autenticarsi con Spid, il Sistema pubblico di identità digitale.

È lo stesso account privato che permette di accedere ai servizi online della Pubblica amministrazione ed è possibile registrarsi gratuitamente.

Gli ebook gratuiti de Il Saggiatore

Anche la casa editrice Il Saggiatore ha aderito a Solidarietà digitale, mettendo a disposizione un nuovo ebook gratis dal proprio catalogo ogni due giorni. Al momento sono quattro i titoli già regalati: Città sola di Olivia Laing, La Dragunera di Linda Barbarino, I tre fratelli che non dormivano mai di Giuseppe Plazzi e Il giardino delle delizie, primo dei quattro volumi dell’Epopea americana di Joyce Carol Oates.

I libri in questo caso sono liberamente scaricabili in formato epub e mobi, senza bisogno di autenticazione dalla pagina www.ilsaggiatore.com/solidarieta.

Gli ebook per ragazzi di Gallucci editore

Anche bambini e ragazzi avranno di che leggere in questi giorni. Gallucci, editore di riferimento per la narrativa per l’infanzia, regala sul suo sito nove titoli tra quelli del suo catalogo. Basta accedere al sito di Gallucci editore, scegliere l’ebook e sacaricarlo gratis.

Adelphi, ebook gratis per l’emergenza coronavirus

Anche Adelphi ha messo alcuni dei suoi romanzi disponibili gratis in tutti i formati ebook. Ci sono è In cerca di guai, romanzo western di Mark Twain e Doppio sogno di Arthur Schnitzler, libro al quale è ispirato il film Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick.

Sempre dal catalogo Adelphi, è possibile scegliere e scaricare gratis in tutti i formati un ebook tra Moby Dick, il grande classico di Herman Melville, e un altro dei titoli più longevi del catalogo, Suite francese di Irène Némirovsky. Per farlo, bisogna iscriversi alla newsletter dell’editore da qui: adelphi.it/newsletter/form.

La Nave di Teseo e gli altri

Anche Edizioni e/o ha reso scaricabili gratis gli ebook di tre dei libri del suo catalogo. Si tratta del saggio Vita su un pianeta nervoso di Matt Haig e di due classici, Il colonnello Chabert di Honoré De Balzac e L’uomo che corruppe Hadleyburg di Mark Twain. In più, Edizioni e/o ha promosso una campagna straordinaria di sconti su molti dei suoi titoli in ebook.

Sceglie la strada degli sconti sul catalogo digitale anche un altro importante gruppo editoriale. Una selezione di ebook de La Nave di Teseo, Baldini+Castoldi e La Tartaruga è infatti disponibile scontata del 30% su tutti i principali store online.

Fumetti Feltrinelli gratis in formato ebook

Non solo libri. Feltrinelli ha reso disponibili, gratis, due dei titoli di maggior successo tra quelli pubblicati di recente da Feltrinelli Comics, la divisione della casa editrice dedicata a fumetti e graphic novel, in formato ebook. Si tratta di La fine della ragione di Roberto Recchioni (disponibile qui) e Il pesce di lana e altre storie abbastanza belle (alcune anche molto belle, non tante, solo alcune) di Maryjane J. Jayne, la collaborazione tra i fumettisti Sio e Tito Faraci (disponibile qui).