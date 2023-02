Primarie Pd 2023 a Firenze, dove si vota: l’elenco dei seggi

- Pubblicità -

Domenica 26 febbraio, in orario 8-20, anche a Firenze si svolgono le primarie Pd 2023: nell’elenco dei circoli dove si vota figurano al momento 35 seggi, mente non ci saranno gazebo in piazza. Se si guarda invece al territorio dell’intera Città metropolitana si contano oltre 160 seggi, da Scandicci al Mugello, da Bagno a Ripoli a Empoli. Si tratta di una lista in aggiornamento.

Chi può partecipare e cosa si vota

Durante le primarie Pd 2023, aperte anche a chi non è iscritto al Partito, sarà eletto il nuovo segretario nazionale (o la nuova segretaria) tra i due candidati che hanno raccolto più voti durante la prima fase di consultazioni nei circoli. Nonostante si stiano attendendo i risultati definitivi, sembra ormai certo che a sfidarsi saranno il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e la deputata Elly Schlein.

In Toscana, e quindi anche a Firenze, durante le primarie Pd 2023 iscritti e simpatizzanti saranno chiamati a votare inoltre chi guiderà la segreteria regionale e anche qui l’elenco dei candidati comprende due nomi. Da una parte la consigliera regionale Valentina Mercanti, in quota Bonaccini, dall’altra l’ex sindaco di Campi Bisenzio e attuale deputato Emiliano Fossi, che invece sostiene Elly Schlein.

Primarie Pd 2023 a Firenze: dove votare, l’elenco dei gazebo e la lista dei seggi

Sul sito ufficiale delle Primarie Pd è stato pubblicato l’elenco dei seggi dove si vota domenica 26 febbraio 2023: per scegliere il luogo dalla lista è necessario controllare la sezione di appartenenza sulla propria tessera elettorale. Ecco qui sotto i luoghi aggiornati al 20 febbraio, nel territorio comunale di Firenze, con tanto di indirizzo e sezioni elettorali di riferimento: non ci sono gazebo, perché le consultazioni si svolgeranno nei tanti circoli presenti sul territorio.

Seggio 1 di Firenze

Istituto Lorenzo De Medici

Via Del Giglio 4

Sezioni: 1-23,24,25,26,27,28,48,49,50,51,52,53

Sede Provinciale Arci Firenze 1

Piazza Dei Ciompi 11

Sezioni: 3,4,5,6,7,8,9

Sede Provinciale Arci Firenze 2

Piazza Dei Ciompi 11

Sezioni: 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63

Circolo Arci Bencini

Via Mercadante 58

Sezioni: 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39

Circolo Arci

Via Delle Porte Nuove

Sezioni: 40,41,42,43,44,45,46,47

Sala Delle Leopoldine

Piazza Tasso

Sezioni: 2-10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22

Circolo Arci Ponte A Mensola

Via Gabriele D’Annunzio 182

113,114,115,116

Circolo Arci Andreoni 1

Indirizzo: Via D’Orso 8

Sezioni: 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103

Circolo Arci Andreoni 2

Via D’Orso 8

Sezioni: 104,105,106,107,108,109,110,111,112

Circolo Arci Andreoni 3

Via D’Orso 8

Sezioni: 131,132,137,138,139,140,141,142,143,144

Circolo Arci La Loggetta Varlungo

Via Aretina 301

Sezioni: 117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,145,146,147,148

Parterre Sala Marmi teatrino

Piazza Della Libertà

Sezioni: 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82-133,134,135,136-279,280,281,282

Circolo Arci Vie Nuove 1

Viale Giannotti 13

Sezioni: 149,150,151,152,153,154

Circolo Arci Vie Nuove 2

Viale Giannotti 13

Sezioni: 155,156,157,158,159,160,161

Circolo Arci Boncinelli

Via Di Ripoli 209d

Sezioni: 162,163,164,165-169,170

Circolo Srms Nave A Rovezzano

Via Villamagna 111

Sezioni: 166,167,168

Circolo Di Ponte A Ema

Indirizzo: Via Chiantigiana 177

Sezioni: 174,175

Circolo Sorgane

Via Tagliamento 2

Sezioni: 171,172,173

Circolo Cascine Del Riccio

Via Ponte Ai Iozzi 1

Sezioni: 176,177

Casa Del Popolo Del Galluzzo

Via San Francesco D’Assisi 1

Sezioni: 178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188

Circolo Arci 25 Aprile

Via Bronzino 117

Sezioni: 189,190,191,192,193,194,214,217,219

Circolo Mcl Il Boschetto

Via Di Soffiano 11

Sezioni: 195,196,197,198

Circolo Arci Isolotto

Via Maccari 104

Sezioni: 215,216,218,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,232

Circolo Arci Sms San Quirico

Indirizzo: Via Pisana 576

Sezioni: 199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,242,243

Circolo Arci San Bartolo A Cintoia

Via Di San Bartolo A Cintoia 95

Sezioni: 231,232,233,234,235,236,237,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,238239

Circolo Arci Sms Di Rifredi 1

Via Vittorio Emanule Ii 303

Sezioni: 253-259,260,261,271,272,278,283,284,285,286,287,288

Circolo Arci Sms Di Rifredi 2

Via Vittorio Emanule II 303

Sezioni: 262,263,264,265,266,267,268,269,270-273,274,275,276,277

Sms Di Serpiolle

Via Delle Masse 38

Sezioni: 294

Circolo Arci Le Panche il Campino

Via Caccini 13b

Sezioni: 289,290,291,292,293-295,296,297,298,299

Casa Del Popolo Tre Pietre

Via Carlo Del Greco 7

Sezioni: 300,301,302,303,304,305,306,307

Casa Della Cultura Ponte Di Mezzo

Via Forlanini 164

Sezioni: 254,255,256,257,258,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318

Circolo Arci Rigacci

Via Baracca 58

Sezioni: 319,320,321,322,323,324,325

Circolo Arci Novoli

Via Di Novoli 9r

Sezioni: 326,327,328,329,330,331,332,333,334,335

Circolo Arci Sms Peretola

Via Pratese 48

Sezioni: 336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346

Circolo Ricreativo E Culturale Di Brozzi

Via Di Brozzi 312

Sezioni: 347,348,349,350,351,352,353

Sul sito delle Primarie Pd 2023, nella sezione “Trova seggio” è possibile consultare l’elenco aggiornato dei gazebo e dei seggi dove votare, filtrando i risultati in base alla propria provincia o a seconda del Comune di residenza.

Cosa serve per votare alla primarie Pd

Come detto, anche chi non è iscritto al Pd potrà votare alle primarie a Firenze, come nel resto d’Italia: dovrà però versare 2 euro, come quota di partecipazione, ed essere favorevole all’iscrizione nell’albo pubblico delle elettrici e degli elettori del Partito Democratico. Ai seggi è necessario presentarsi con la tessera elettorale (che serve per controllare l’iscrizione nelle sezioni elettorali di riferimento) e con un documento di identità. Qui la nostra guida su chi può votare alle Primarie Pd 2023 e su come si vota.