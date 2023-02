Primarie Pd 2023: quando, come e chi può votare

- Pubblicità -

Iniziano i preparativi in vista della data delle elezioni primarie Pd 2023, con la definizione delle regole su quando, come e chi potrà votare per scegliere il nuovo segretario (o la nuova segretaria) del Partito Democratico. Un percorso – non indenne da battute di arresto e polemiche – che è partito prima di tutto dalla base, con le assemblee nei circoli. Poi si passerà alla consultazione pubblica nei gazebo (oppure online), dove saranno chiamati i simpatizzanti che condividono i valori del Pd, anche se non iscritti.

Il voto nei circoli

Il percorso di avvicinamento all’elezione della nuova segreteria ha preso il via lo scorso 3 febbraio, con le riunioni nei circoli, dove gli iscritti si sono confrontati su programmi e temi, scegliendo tra i 4 candidati Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Questa fase, riservata appunto alle persone che hanno la tessera del partito, si è chiusa domenica 12 febbraio. Fanno eccezione Lazio e Lombardia, dove si potrà votare per altri 7 giorni, fino al 19 febbraio, visto che il 12 e 13 febbraio su questi territori si sono svolte le elezioni regionali. I due candidati alla segreteria più votati passeranno poi alla fase due, quella delle primarie Pd aperte a tutti, anche ai non iscritti.

La data e gli orari: quando si vota per le elezioni primarie Pd 2023

- Pubblicità -

C’è stato un cambio in corsa per la data delle primarie Pd: inizialmente si doveva votare il 19 febbraio 2023, ma poi è stato deciso di spostare le “elezioni interne” a domenica 26 febbraio in orario 8-20. La modifica delle tempistiche è legata anche ad attriti sul regolamento, che hanno rallentano i processi decisionali, e alla vicinanza con le elezioni regionali in Lazio e in Lombardia. Sciolto anche il nodo su dove si potrà votare per le primarie Pd: il voto sarà principalmente ai gazebo e solo in alcuni casi specifici online, se ci si registrerà in anticipo rispetto alle consultazioni.

Chi può votare alle Primarie Pd 2023: non bisogna essere iscritti

Chiariamo un dubbio comune. Non bisogna essere necessariamente iscritti al Pd per poter votare alle primarie del 26 febbraio 2023: potrà partecipare chi ha la tessera, ma anche i cittadini italiani (o dell’Unione Europea residenti in Italia o stranieri in possesso di permesso di soggiorno) che si riconoscono nei valori del partito e nei programmi dei candidati, dichiarando di sostenere la formazione politica alle elezioni. Come successo in passato, sarà obbligatorio registrarsi nell’albo pubblico delle elettrici e degli elettori e versare 2 euro. Chi è già iscritto al Pd non dovrà dare questo contributo e sarà incluso automaticamente nell’albo degli elettori che possono votare per le primarie 2023.

- Pubblicità -

Per votare alle primarie Pd servirà un documento di identità, oltre alla tessera elettorale, per controllare che il cittadino sia iscritto nelle liste elettorali del territorio di riferimento del gazebo. Il logo ufficiale delle consultazioni è stato approvato a fine gennaio dalla Commissione nazionale per il Congresso.

Come si vota per le primarie del Partito Democratico, dove e chi può farlo online

Sulla scheda elettorale delle primarie PD andrà tracciato un solo segno al fine di esprimere la propria preferenza: la regola generale dice che si dovrà votare ai seggi (gazebo o sedi dei circoli), ma chi rispetterà alcuni requisiti potrà farlo online. Il voto web sarà riservato alle persone impossibilitate a recarsi alle urne per disabilità, malattia o impedimenti, a quelle che – a causa della distanza tra la loro residenza e il seggio – trovino difficoltà a votare e chi vive o risiede all’estero. Sarà però necessario inserire i propri dati sulla piattaforma entro il 18 febbraio, accedendo con le credenziali Spid. Qui i dettagli sul voto online e sulla registrazione per le primarie Pd 2023.

- Pubblicità -

Inoltre i cittadini stranieri residenti in Italia, i ragazzi e le ragazze tra 16 e 18 anni non compiuti, gli studenti fuori sede e i lavoratori fuori sede che vorranno votare il 26 febbraio ai seggi, dovranno pre-registrarsi online sulla stessa piattaforma. Questo perché non sono in possesso della tessera elettorale. La procedura sarà attivata nei prossimi giorni, quando sarà annunciato anche dove si potrà votare per le primarie Pd con la mappa dei gazebo allestiti il 26 febbraio 2023.

I candidati alle primarie Pd 2023 e i risultati dai circoli

Nella data delle primarie Pd verrà scelto il segretario nazionale del partito (o la segretaria) e inoltre quello regionale: in Toscana sono in corsa il deputato ed ex sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi (“in quota” Elly Schlein), e la consigliera regionale Valentina Mercanti (che sostiene Stefano Bonaccini). Come detto le primarie sono anticipate dalle discussioni sui programmi e dalle votazioni nei circoli: i primi due nomi che raccoglieranno più voti a livello nazionale si sfideranno il 26 febbraio (in Toscana, per la segreteria regionale, si andrà direttamente alle primarie aperte, visto che ci sono solo 2 candidati). Sono 4 i candidati che si contendono il ruolo finora ricoperto da Enrico Letta:

Al momento, secondo i primi risultati dai circoli, sono avanti Stefano Bonaccini (55% stando ai dati provvisori) e Elly Schlein (33%).