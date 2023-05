Elezioni comunali 2023: dove (e come) si vota in Toscana

- Pubblicità -

Le elezioni comunali 2023 in Toscana coinvolgeranno 22 città, domenica 14 e lunedì 15 maggio in una doppia data. In tutto saranno oltre 320mila i cittadini chiamati alle urne in occasione delle amministrative in 423 sezioni elettorali per rinnovare gli organi di governo locale. Nella Città metropolitana di Firenze saranno 3 le città dove si sceglierà il nuovo sindaco e i nuovi consiglieri comunali (Campi Bisenzio, Impruneta e Marradi), mentre in tutta la regione sono 3 i capoluogo di provincia interessati dalle elezioni amministrative: si vota a Massa, Pisa e Siena.

Quando si vota: date e orari delle elezioni comunali 2023 in Toscana (e del ballottaggio)

Anche in Toscana, per le elezioni comunali si vota su due giornate, domenica da mattina a sera e lunedì solo al mattino, ecco gli orari:

domenica 14 maggio 2023, urne aperte dalle ore 7 alle 23

lunedì 15 maggio 2023, seggi aperti dalle ore 7 alle 15

Dopo la chiusura dei seggi alle ore 15 di lunedì 15 maggio, inizierà lo spoglio delle schede e i risultati dello scrutinio si avranno tra il pomeriggio e la serata. Saranno pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno. Nei comuni con più di 15.000 abitanti, se nessuno dei candidati sindaco alle elezioni amministrative avrà raggiunto il 50% più uno delle preferenze, è previsto ballottaggio: come di consueto, per il secondo turno si voterà due settimane dopo, quindi il 28 e il 29 maggio 2023, negli stessi orari (domenica 7-23, lunedì 7-15).

Dove si vota in Toscana (e a Firenze) per le elezioni comunali 2023

Come detto, per le elezioni comunali 2023 si vota in tre città toscane capoluogo di provincia (Massa, Pisa e Siena), dove è previsto anche l’eventuale ballottaggio per eleggere il sindaco. Le altre realtà della regione con più di 15.000 abitanti interessate dalle amministrative sono Campi Bisenzio (Firenze), Pietrasanta (Lucca) e Pescia (Pistoia). Anche qui nel caso nessuno dei candidati sindaco superi il 50% dei voti è previsto il secondo turno dopo due settimane.

Ecco la lista completa dei comuni della nostra regione dove si vota per le amministrative il 14 e 15 maggio 2023, divise in base alla provincia toscana:

Città metropolitana di Firenze

Campi Bisenzio, Impruneta, Marradi

Provincia di Prato

Poggio a Caiano

Provincia di Pistoia

Pescia, Ponte Buggianese



Provincia di Siena

Siena

Provincia di Arezzo

Capolona, Caprese Michelangelo, Laterina Pergine Valdarno

Provincia di Grosseto

Castell’Azzara, Gavorrano, Magliano in Toscana, Monte Argentario, Semproniano

Provincia di Livorno

Isola di Capraia, Rio nell’Elba

Provincia di Pisa

Pisa, Montecatini Val di Cecina, Santa Maria a Monte

Provincia di Lucca

Pietrasanta

Pietrasanta Provincia di Massa-Carrara

Massa

Come si vota per le elezioni comunali: sindaco e consiglio comunale

I cittadini italiani maggiorenni sono chiamati a eleggere direttamente il sindaco e i loro rappresentati nel Consiglio comunale del Comune di residenza. Per votare sono necessari un documento valido e la tessera elettorale: nel caso fosse stata smarrita, è possibile richiederla agli uffici elettorali del Comune di residenza, che resteranno aperti anche durante le consultazioni. Sul frontespizio della tessera elettorale è riportato il numero della sezione elettorale dove recarsi.

La scheda elettorale per le comunali è di colore azzurro. È possibile votare tracciando una X solo sul candidato sindaco oppure facendo un segno sul simbolo di una lista (in questo caso il voto va in automatico al candidato sindaco sostenuto da quel partito) o ancora fare una X sul nome del candidato sindaco e su una lista che lo sostiene. Il voto disgiunto (una X sul nome del candidato sindaco e una X per una lista che non sostiene quel candidato primo cittadino) è previsto solo per i comuni con più di 15.000 abitanti.

Qui sotto spieghiamo in modo sintetico, come si vota per le elezioni comunali 2023, anche in Toscana, per quanto riguarda preferenze delle liste e voto disgiunto:

Comuni fino a 5.000 abitanti

massimo 1 preferenza

non è previsto il voto disgiunto

non è previsto il ballottaggio

Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti

massimo 2 preferenze di genere diverso (un uomo e una donna)

non è previsto il voto disgiunto

non è previsto il ballottaggio

massimo 2 preferenze di genere diverso (un uomo e una donna)

non è previsto il voto disgiunto

non è previsto il ballottaggio

massimo 2 preferenze di genere diverso (un uomo e una donna) non è previsto il voto disgiunto non è previsto il ballottaggio Comune sopra i 15.000 abitanti

massimo 2 preferenze di genere diverso (un uomo e una donna)

si può esprimere il voto disgiunto

è previsto il ballottaggio

in Toscana i comuni con più di 15.000 abitanti dove si vota per le amministrative sono Campi Bisenzio, Massa, Pietrasanta, Pescia, Pisa, Siena

Il numero ufficiale degli abitanti di ogni singolo Comune italiano è determinato in base agli allegati al decreto del Presidente della Repubblica dello scorso 20 gennaio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a questo link.