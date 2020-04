Elezioni regionali 2020 in Toscana: rinvio in autunno. E la data?

Il coronavirus fa slittare le elezioni regionali 2020 in Toscana e non solo: arriva il decreto del governo. Ipotesi election day

Confermato il rinvio delle elezioni regionali 2020 all’autunno, in Toscana come nelle altre 7 regioni e nei comuni chiamati al voto per le amministrative, anche se una data precisa ancora non c’è, potrà essere a settembre come a ottobre, novembre o dicembre. Da quando è scattata l’emergenza coronavirus era stata più volte avanzata l’ipotesi di far slittare in avanti l’appuntamento elettorale previsto inizialmente a fine maggio, adesso è arrivato il decreto legge del Consiglio dei ministri.

L’attuale Consiglio regionale e la giunta rimangono quindi in carica: il loro mandato è prorogato per tre mesi oltre la scadenza naturale di fine luglio. Il rinvio delle elezioni riguarda, oltre alla Toscana, anche Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Marche, Campania e Puglia.

Coronavirus, la data delle elezioni regionali 2020 in Toscana: quando si vota?

Il decreto del governo, come detto, non fissa una data precisa per le regionali 2020, ma indica una finestra temporale in cui i cittadini saranno chiamati alle urne: si voterà in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020, con l’eventuale turno di ballottaggio da svolgersi due settimane più tardi. Anche in Toscana quindi i candidati per le elezioni regionali si confronteranno in piena crisi coronavirus e al centro del dibattito ci saranno proprio i temi sul rilancio economico e sul contrasto ai danni provocati dall’emergenza sanitaria. Qui il testo del decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Regionali 2020,comunali e referendum: l’ipotesi election day

Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche la possibilità di condensare in un unica giornata tutte le tornate previste, dalle regionali alle elezioni comunali (in Toscana tra i 9 sindaci da rinnovare ci sono anche quelli di Arezzo e Viareggio) fino al referendum 2020 sul taglio dei parlamentari che avrebbe dovuto tenersi il 29 marzo e che dovrà essere svolto entro il 22 novembre.

Ma c’è chi chiede elezioni in estate

Fuori dalla Toscana, non tutti però sono concordi con la decisione del Consiglio dei ministri in merito al rinvio delle elezioni regionali 2020: i governatori di Liguria (Giovanni Toti), Veneto (Luca Zaia), Campania (Vincenzo De Luca) e Puglia (Michele Emiliano) hanno scritto al governo per chiedere che si possa votare in una data durante l’estate.