Tredici circoscrizioni, sette candidati presidente e fino a 15 simboli tra i quali scegliere: ecco i facsimile della scheda elettorale per le elezioni regionali 2020 in Toscana con tutte le liste e i candidati in corsa per un seggio da consigliere regionale.

Elezioni regionali Toscana 2020: tutte le liste

La riproduzione esatta delle schede che gli elettori troveranno al proprio seggio il prossimo 20 e 21 settembre è stata pubblicata dalla Regione Toscana sul portale dedicato alle elezioni regionali 2020.

Ci sono 13 diverse versioni dei facsimile della scheda elettorale, uno per ciascuna delle circoscrizioni in cui è suddivisa la Toscana per le elezioni regionali. Le circoscrizioni corrispondono ai territori delle 10 province toscane, tranne Firenze che conta 4 circoscrizioni nella Città metropolitana: Mugello-Valdisieve-Valdarno-Chianti, Empolese-Valdelsa, Piana fiorentina e Firenze città.

La scheda elettorale, come conferma il facsimile, sarà di colore arancio. In passato, per le elezioni regionali, si usava una scheda di colore verde, ma quest’anno il colore sarà diverso per evitare confusione con la scheda del referendum costituzionale per il quale si voterà negli stessi giorni, il 20 e 21 settembre, che è appunto verde chiaro.

Elezioni regionali Toscana 2020: i facsimile della scheda elettorale

1 di 13

Sulla scheda elettorale per le elezioni regionali della Toscana 2020 sono riportati i simboli delle liste in gara. L’ordine in cui compaiono i simboli è diverso da circoscrizione a circoscrizione ed è stato sorteggiato. Accanto al simbolo si trovano i nomi dei candidati consiglieri regionali per quella lista in quella circoscrizione. Al loro fianco i nomi dei candidati presidente della regione sostenuti dalla lista o dalla coalizione di liste.

I facsimile della scheda elettorale per le elezioni regionali 2020 in Toscana sono disponibili anche in formato pdf, un file diverso per ciascuna circoscrizione.

Elezioni regionali Toscana 2020, come si vota

Si può barrare solo il simbolo della lista (il voto vale anche per il candidato presidente collegato), solo il nome del candidato presidente (il voto non andrà a nessuna delle liste che lo sostengono), o entrambi. Possibile anche il voto disgiunto: X sul nome di un candidato presidente e sul simbolo di una lista che non lo sostiene.

Per esprimere la preferenza per uno dei candidati consiglieri basta barrare la casella accanto al suo nome. Si possono esprimere fino a due preferenze, ma in questo caso devono essere una per un uomo e una per una donna.