Fino a quando dura il nuovo Dpcm: zone rosse e coprifuoco

Firmato ieri, pubblicato oggi, in vigore da domani. Il nuovo decreto è pronto, con le sue misure drastiche per combattere il contagio da Covid il cui andamento è tornato a peggiorare nelle ultime settimane. Ma fino a quando dura il nuovo Dpcm 3 novembre e fino a quando saranno in vigore zone rosse e coprifuoco?

Zone rosse e coprifuoco: fino a quando

Il testo definitivo del nuovo Dpcm 3 novembre è pubblicato in Gazzetta ufficiale da oggi, presto disponibile anche sul sito della Gazzetta stessa. Intanto lo si può trovare in formato pdf sul sito del governo, completo di allegati.

In estrema sintesi, le misure introdotte dal decreto sono:

Coprifuoco in tutta Italia dalle ore 22 alle ore 5

in tutta Italia dalle ore 22 alle ore 5 Chiusura dei centri commerciali durante il weekend

durante il weekend Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori

per le scuole superiori Capienza ridotta al 50% sui mezzi pubblici

Il decreto inoltre suddivide le regioni d’Italia in tre fasce di rischio, informalmente chiamate zone rosse, zone arancioni e zone verdi (la mappa). Nelle regioni rosse e arancioni sono previste misure ancora più stringenti, come il divieto di spostamenti al di fuori del comune di residenza e la chiusura di tutti i negozi non essenziali.

Fino a quando dura il nuovo Dpcm

Tutte le misure saranno in vigore a partire da giovedì 5 novembre. Ma fino a quando dura il nuovo Dpcm, comprese zone rosse e coprifuoco? Il decreto prevede infatti anche una scadenza: il testo sarà valido fino al 3 dicembre 2020.

Pertanto anche il coprifuoco alle 22 resterà in vigore fino a quando sarà valido il decreto, così come la suddivisione in zone rosse, arancioni e verdi: fino al 3 dicembre, appunto.