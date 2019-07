D’estate lo shopping è sotto le stelle con i negozi di Firenze aperti di sera che propongono iniziative speciali anche in occasione dei saldi, come la notte bianca degli acquisti a Gavinana e via Gioberti.

Vicino al centro e in periferia, le caldi notti infrasettimanali si animano grazie a mercatini in strada e laboratori per i più piccoli, mentre le attività commerciali rimangono “sveglie” fino a tardi. Vediamo allora i principali appuntamenti dello shopping by night.

Notte bianca a Gavinana 2019

Ormai è una tradizione per questa zona di Firenze sud: per una serata durante l’estate i negozi restano aperti fino a tardi, mentre in strada ci sono bancarelle, street food, musica e intrattenimento dedicato ai bambini. Per il 2019 l’appuntamento con la Notte Bianca di Gavinana è giovedì 4 luglio dalle ore 19.00 in poi, tra via Datini e piazza Gualfredotto che per l’occasione diventeranno pedonali.

Questa nottata di shopping è organizzata dal centro commerciale Punti di Incontro in collaborazione con il Quartiere 3 di Firenze. In programma esibizioni di danza, performance di giocolieri e sputa fuoco, laboratori gratuiti per i più piccoli, una mostra canina, cibo di strada, musica live, balli di gruppo e dj set.

E i negozi aperti di sera in viale Europa (Firenze sud)

Sempre a Firenze sud negozi aperti di sera e mercato con la fiera di viale Europa organizzata dal centro commerciale naturale insieme all’Uai Firenze (l’unione artigiani e delle piccole e medie imprese): i controviali sono chiusi al traffico per ospitare eventi e bancarelle. Appuntamento dalle 17 a mezzanotte giovedì 4 luglio, in concomitanza con la vicina Notte bianca di Gavinana, e sabato 7 settembre per la festa della Rificolona.

Dalmazia by night

Spostandosi dall’altra parte della città in piazza Dalmazia i negozi del centro commerciale naturale sono aperti il martedì sera il 2, 6 e 16 luglio mentre in strada si svolgono eventi aperti a tutti. Martedì 2 luglio ad esempio dalle 21 in poi la musica tradizionale fiorentina con Tarabaralla, concerto promosso dall’associazione Firenze Suona e che fa parte del cartellone dell’Estate Fiorentina 2019.

Notte bianca dei saldi in via Gioberti

Con l’arrivo dei saldi estivi in Toscana (inizio il 6 luglio) scatta la notte bianca dello shopping anche in via Gioberti, appena fuori dal centro storico. Martedì 9 luglio le attività commerciali saranno aperte di sera dalle ore 20 a mezzanotte con promozioni e sconti speciali. In programma anche musica e spettacoli. L’iniziativa è promossa dal centro commerciale naturale “Le cento botteghe” e per chi parteciperà alla notte bianca di via Gioberti il parcheggio di piazza Alberti costerà un euro per tutta la notte.

Mercato di notte: “Giovedì sotto le stelle 2019” a Scandicci

Alle porte di Firenze, non solo shopping e negozi aperti di sera ma anche spettacoli di magia per i più piccoli, spazi per provare lo sport, dj set, karaoke e balli. Con l’estate tornano i giovedì sotto le stelle di Scandicci, promossi dall’associazione di commercianti “Città futura” con oltre 700 metri di strade chiuse al traffico e animate dal mercato e dalle iniziative. Il corso pedonale dello shopping va da via Pascoli, vicino alla fermata Resistenza della linea 1 tramvia, fino a via Aleardi.

Il calendario 2019 prevede 4 appuntamenti a luglio dalle ore 18 a mezzanotte: il 4, 11, 18 e 25 luglio. E in occasione dei saldi estivi nelle ultime due serate occasioni da non perdere con lo Sbaracco e lo Sbaracchissimo. Per affrontare nel modo giusto sconti e promozioni in questo articolo trovate i consigli della fashion blogger La Lore su cosa acquistare durante i saldi estivi.