Quando l’estensione del green pass a 12 mesi per guariti di Covid

Estensione del green pass a 12 mesi per i guariti di Covid, c’è ancora da aspettare per la proroga. Attualmente per questi soggetti, senza vaccino, la durata del certificato verde è di 6 mesi. La legge di conversione del decreto green pass, adesso in discussione al Senato, prevede l’allungamento della validità da 9 mesi a un anno solo per chi ha fatto la seconda dose di vaccino. Presto però potrebbero esserci novità anche per chi ha avuto il coronavirus.

Green pass: estensione per i guariti di Covid, durata di 12 mesi?

I gruppi spontanei di guariti di Covid denunciano infatti un paradosso. Da una parte una circolare del Ministero della Salute dà loro la possibilità di fare il vaccino entro un anno dall’infezione, lasso di tempo in cui quindi sono considerati ancora immunizzati, dall’altra per i guariti dal Covid il green pass è valido solo 6 mesi come se non fossero più protetti dal virus trascorsi 180 giorni dalla malattia.

Alla Camera è stato però approvato un ordine del giorno che impegna il governo a valutare l’estensione della validità del green pass, per chi è guarito dal Covid ma è senza il vaccino, dagli attuali 180 giorni a 12 mesi. La stessa richiesta arriva ora anche dal Senato. Se il governo varasse questa “proroga”, chi ha passato l’infezione da Covid sarebbe equiparato ai vaccinati con doppia dose, per i quali la validità del certificato verrà portata per legge fino a 365 giorni dalla seconda somministrazione.

Quando il green pass sarà esteso a 12 mesi anche per i guariti dal Covid?

Per l’allungamento della durata del green pass da 9 a 12 mesi per chi ha fatto la seconda dose di vaccino, bisognerà aspettare l’ok del Senato alla legge di conversione del decreto Draghi datato 23 luglio, via libera che dovrà arrivare entro il 21 settembre.

Tempi diversi invece per la possibile estensione del green pass per i guariti dal Covid a 12 mesi: in questo caso toccherà direttamente al governo Draghi prendere una decisione in materia, sentito il Cts, il comitato tecnico-scientifico sul coronavirus. Dopo l’eventuale parere positivo degli esperti, l’esecutivo – per modificare le regole – dovrebbe varare un nuovo provvedimento, ad esempio un decreto legge.

Validità e scadenza: quanto dura il green pass per i guariti di Covid (senza proroga)

Secondo le regole attuali e fin quando il tempo di validità non sarà esteso, il green pass per i guariti dal Covid dura 180 giorni (circa 6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo. Quindi il periodo viene conteggiato da quando è stata documentata l’infezione e non dalla guarigione dalla malattia.

Chi è guarito può richiedere il green pass solo quando la certificazione di fine isolamento viene trasmessa dal medico di famiglia o dall’Asl al sistema centrale. La piattaforma invia poi al paziente l’Authcode via sms o mail, da usare sul sito internet www.dgc.it per scaricare il certificato.

Il vaccino per chi è guarito dal coronavirus

Per chi invece è risultato positivo al Covid dopo la prima dose di vaccino, il Ministero della Salute in una circolare (qui il pdf) ha chiarito quando si ha diritto al green pass e quando no. Se l’infezione di coronavirus viene confermata da un tampone molecolare effettuato entro 14 giorni dalla prima dose di vaccino, è necessario fare anche la seconda dose entro 6 mesi per essere completamente immunizzati.

Per chi invece viene colpito dal Covid tra la prima e la seconda dose, nel periodo che va oltre il 14esimo giorno dalla somministrazione, non è necessario fare il richiamo. L’infezione vale come conclusione del ciclo di immunizzazione. In questo caso una seconda somministrazione del vaccino, chiarisce il Ministero della Salute, “non è comunque controindicata”.