Nuovo decreto green pass: bozza pdf, il testo presto in Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei Ministri presieduto da Mario Draghi il 16 settembre 2021 ha approvato il nuovo decreto sul green pass Covid, che nelle prossime ore sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale (versione pdf e web): il testo definitivo rende obbligatorio il certificato verde per tutti i lavoratori da metà ottobre. Le nuove regole prevedono la sospensione dello stipendio dopo 5 giorni di assenza dal lavoro. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto legge, circola già il pdf della bozza approvata in Cdm.

Quando esce il nuovo decreto sul green pass in Gazzetta Ufficiale e quando entra in vigore

Dopo l’approvazione di ieri, il testo del nuovo decreto legge sul green pass del governo Draghi è arrivato sul tavolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: con la firma del Capo dello Stato sarà pubblicato nel pdf della Gazzetta Ufficiale. Questione di ore quindi.

La nuova normativa non entrerà in vigore subito, ma ci saranno circa 3 settimane per mettersi in regola. Il pass è valido infatti 15 giorno dopo la prima dose ed è esente solo chi non può sottoporsi al vaccino per motivi di salute certificati dal medico.

Cosa cambia dal 15 ottobre 2021

Secondo il nuovo decreto, dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 il green pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori (eccetto quelli in smart working), dai dipendenti pubblici alle aziende private, dagli autonomi a colf e badanti. Come detto dopo 5 giorni di assenza dal posto di lavoro per mancanza del certificato verde, verrà sospeso il pagamento dello stipendio (dal primo giorno di assenza), ma non si rischierà il licenziamento.

Per i lavoratori che violeranno le norme sul certificato verde sono previste multe più pesanti, da 600 a 1.500 euro, mentre i datori di lavoro che non controlleranno rischieranno sanzioni da 400 a 1.000 euro. Per normare il green pass il governo Draghi ha scelto ancora un decreto legge e non Dpcm (strumento ormai abbandonato dall’esecutivo per quanto riguarda l’emergenza Covid). In questo articolo spieghiamo cosa cambia dal 15 ottobre per green pass, vaccino e tampone.

La bozza pdf del testo del nuovo decreto Draghi sul Green pass

Intanto, in attesa che il testo definitivo sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, già circola la bozza del nuovo decreto legge che è arrivata nel Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021: qui si può scaricare il pdf.