I saldi estivi 2020 all’outlet di Barberino iniziano prima: sconti in anticipo

L’inizio ufficiale dei saldi estivi in Toscana è fissato per sabato 1° agosto 2020, ma c’è chi parte prima come l’outlet di Barberino di Mugello (Firenze), che anticipa sconti e promozioni, annunciando l’arrivo dei “pre-saldi” già nella seconda metà di luglio con offerte speciali nei negozi aderenti.

Quest’anno il calendario delle svendite di fine stagione è stato cambiato per effetto del coronavirus: le Regioni – d’accordo con le associazioni di categoria – hanno deciso una data unica a livello nazionale (il 1° agosto, appunto), dando però la possibilità ai singoli commercianti di proporre offerte anche a luglio, nei 30 giorni precedenti ai ribassi. E così il Barberino Designer Outlet, insieme agli altri 4 centri italiani del gruppo McArthurGlen (Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle), nelle 2 settimane precedenti ai saldi propone un anticipo degli sconti con le “promozioni d’estate”.

Saldi estivi 2020 in anticipo dell’outlet di Barberino: le date delle promozioni nei negozi

Appuntamento da giovedì 16 a venerdì 31 luglio 2020, per un primo assaggio delle promozioni dei saldi estivi nei negozi aderenti dell’outlet di Barberino: sono previsti sconti fino al 50% sul prezzo outlet, che riguardano la collezione primavera-estate.

Qualche esempio: negli store di Furla, Woolrich, Converse, Timberland e Alcott una selezione di articoli è scontata della metà; -30% invece da Pinko, Lacoste, Patrizia Pepe, Antony Morato e Peuterey. La lista degli store che partecipano alle promozioni può variare durante queste due settimane di “anticipo” dei saldi, fa sapere l’outlet.

I giorni di apertura e gli orari

Il Barberino Designer Outlet è tornato in attività dopo il lockdown per il coronavirus lo scorso 18 maggio ed è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con orario continuato 10.00 – 20:00. Da Nike ad Adidas, da Timberland a Liu Jo, sono 120 i negozi ospitati in questo “villaggio dello shopping”. Tra le ultime novità l’apertura dei due temporary store estivi targati Havajanas e Sundek e di un nuovo negozio dedicato a giovani marchi della moda italiana come Imperial, Dixie e Please.

All’interno dell’outlet, che si trova a poca distanza dall’uscita di Barberino dell’autostrada A1, anche durante l’anticipo dei saldi estivi sono rispettate le regole anti-Covid: ci sono mascherine e guanti a disposizione dei clienti, adesivi per mantenere la distanza e cartelli che informano su come comportarsi (uso della mascherina, igiene delle mani, distanza di sicurezza e pagamento contactless).