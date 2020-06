Immuni attiva in tutta Italia da lunedì, le regioni si preparano

Due milioni e 200 mila italiani l’hanno già scaricata sul proprio smartphone. Da lunedì 15 giugno Immuni, l’app per il tracciamento del contagio da coronavirus, sarà attiva in tutta Italia. Dopo la sperimentazione di questa settimana nelle quattro regioni pilota, restava da capire quando la app sarebbe stata attiva in tutte le regioni. Ora la data c’è.

I primi tre casi. Dal 15 giugno attiva in tutte le regioni

Risolti i problemi di compatibilità con i telefoni di alcuni marchi (Huawei e Honor in particolare) l’app Immuni è liberamente scaricabile per tutti. La si può ottenere da Google Play Store per i dispositivi con sistema Android e da App store per quello con sistema iOS. Qui la guida su come scaricare la app Immuni.

Dall’inizio di questa settimana Immuni è già attiva in Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia, le quattro regioni scelte per la sperimentazione iniziale. E proprio ieri il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha fatto sapere che la Asl di Genova ha fornito i primi tre codici di allerta ad altrettanti pazienti risultati positivi che avevano installato Immuni.

Come e quando funziona Immuni

L’applicazione assegna infatti un codice a ogni utente che la installa. Durante gli spostamenti quotidiani l’applicazione scambia dati in forma anonima con i telefoni delle altre persone che l’hanno installata. In caso di contatto prolungato – almeno 15 minuti a circa due metri di distanza, il raggio entro il quale Immuni riesce a rilevare il contatto – l’applicazione registrerà i codici degli utenti.

Se una persona risulta positiva al coronavirus, potrà scegliere di consentire a Immuni di inviare una notifica di allerta a tutti i dispositivi registrati, per avvisare del pericolo le persone con le quali si è entrati in contatto. Il tutto avviene in forma completamente anonima. Non è possibile risalire all’identità delle persone né ai luoghi in cui sono venute in contatto. Immuni è un’applicazione open source e il suo codice sorgente è liberamente disponibile sul web.

Immuni in tutta Italia da lunedì 15 giugno

Quando sarà attiva per tutti la app Immuni? Lunedì 15 giugno è la data in cui Immuni comincerà a funzionare in tutta Italia, in tutte le regioni. A comunicarlo sono stati il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.