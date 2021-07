Incentivi 2021 anche per le auto usate: bonus con o senza rottamazione?

Nella seconda parte del 2021 arrivano nuovi incentivi statali, anche per le auto usate Euro 6, ibride ed elettriche: l’eco bonus, è stato introdotto durante l’iter di conversione in legge del decreto sostegni bis, ora al vaglio del Parlamento. Vengono previsti ulteriori fondi anche per chi compra un veicolo nuovo, ma la novità è proprio quella che riguarda il mercato di seconda mano per cui vengono stanziati 40 milioni di euro. Vediamo allora come funziona questa misura, a quanto ammontano gli eco-incentivi 2021 per le auto usate, quale macchina è possibile comprare e se il bonus è previsto con o senza rottamazione.

Come funziona la misura: eco incentivi rottamazione auto usate 2021

Fino al 31 dicembre 2021, salvo esaurimento dei fondi in anticipo, i nuovi incentivi statali 2021 vengono previsti solo per chi fa la rottamazione della vecchia macchina, immatricolata prima del 2021, ossia con almeno 10 anni di vita: il veicolo con cui si richiede l’eco-bonus può essere intestato anche a un convivente (da almeno un anno) e l’auto usata che si acquista deve avere un prezzo non superiore a 25.000 euro. Dunque gli incentivi per le auto usate non valgono senza rottamazione.

Attenzione però, tra i requisiti che verranno specificati nella legge di conversione del decreto sostegni bis, anche la necessità che chi compra non abbia già goduto degli incentivi auto introdotti dal governo negli ultimi due anni.

Quale macchina comprare con gli incentivi statali: a quanto ammonta il bonus per ibride, elettriche, Euro 6

Come succede per il nuovo, anche per le auto usate gli incentivi 2021 per la rottamazione variano a seconda delle emissioni di anidride carbonica della macchina comprata, e vale su veicoli Euro 6, vetture ibride ed elettriche. In particolare viene riconosciuto un bonus di:

750 euro per auto usate con emissioni tra 91 e 160 g/km di CO2 (euro 6)

per auto usate con emissioni tra 91 e 160 g/km di CO2 (euro 6) 1.000 euro per veicoli con emissioni tra 61 e 90 g/km di CO2 e 2mila euro (euro 6, ultima generazione)

per veicoli con emissioni tra 61 e 90 g/km di CO2 e 2mila euro (euro 6, ultima generazione) 2.000 euro di incentivi per auto usate con emissioni tra 0 e 60 g/km di CO2 (ibride ed elettriche)

Il bonus per le auto nuove

Oltre alla novità degli incentivi per le auto usate, viene rinnovato fino al 31 dicembre 2021 l’eco-bonus rottamazione per l’acquisto di macchine nuove Euro 6 benzina o diesel e le facilitazioni per l’acquisto di elettriche e ibride. Perché la misura diventi operativa i due rami del Parlamento dovranno dare l’ok alla legge di conversione del decreto sostegni bis. Al momento la misura è all’esame dalla Camera dei Deputati.