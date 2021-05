Decreto sostegni bis 2021: quando arriva il testo e quando verrà approvato

Da una nuova tranche di bonus per i lavoratori stagionali, quelli agricoli e i collaboratori sportivi, fino a ulteriori aiuti a fondo perduto per le partita Iva e le imprese: c’è molta attesa per capire quando arriva il decreto sostegni bis 2021 e soprattutto quando il testo verrà approvato dal Consiglio dei Ministri per uscire sulla Gazzetta Ufficiale. Inizialmente il via libera al nuovo provvedimento economico era atteso venerdì 14 maggio, ma poi è slittato in avanti.

Quando verrà approvato il vecchio decreto sostegni, in attesa del “bis” dei bonus 2021

Mentre si aspetta il “bis”, arriva un primo via libera del Parlamento al decreto sostegni 1 (l’ex ristori 5): il Senato ha dato l’ok al provvedimento introducendo alcune modifiche al testo originario. Essendo un decreto legge varato dal governo, il documento deve essere trasformato in legge dalle Camere entro 60 giorni dalla pubblicazione, pena il suo decadimento.

Dunque adesso il “faldone” con le misure per l’economia, passa alla Camera dove il primo decreto sostegni verrà approvato entro il 21 maggio 2021, proprio nelle settimane in cui il governo è al lavoro sul provvedimento bis che uscirà nella seconda parte del mese.

Quando arriva il decreto sostegni bis e quando esce il testo in Gazzetta Ufficiale

Il presidente del Consiglio Mario Draghi, durante il question time alla Camera dei Deputati, ha annunciato che il decreto sostegni bis verrà approvato dal Consiglio dei ministri tra il 17 e il 23 maggio 2021, una settimana molto intesa che vedrà il governo impegnato anche la questione delle riaperture e dello spostamento del coprifuoco. Il nuovo pacchetto di aiuti e ristori, che sarà introdotto con un ulteriore decreto legge, può contare su circa 36 miliardi di euro di extra deficit, per cui le Camere hanno già dato il via libera.

Troppo presto quindi per capire con esattezza quando esce nel pdf della Gazzetta Ufficiale il decreto sostegni bis 2021: una volta approvato, il testo dovrà essere “bollinato” dalla Ragioneria dello Stato e solo dopo arriverà sul tavolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la firma. Secondo un cronoprogramma di massima, se tutto andrà come previsto, il testo definitivo potrebbe essere pubblicato entro il weekend del 22-23 maggio.

Cosa prevede: bonus per stagionali, agricoli, collaboratori sportivi, mutuo prima casa

Già arriva una prima panoramica delle misure che conterrà il decreto sostegni bis, con ristori per le categorie costrette alla chiusura anche nel mese di maggio 2021 e aiuti per le famiglie: annunciata la proroga del reddito di emergenza e possibili novità per il bonus vacanze 2021. Sarà prevista un’indennità per i lavoratori agricoli e per i braccianti, ha assicurato il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli.

E ancora 14 miliardi andranno ai contributi a fondo perduto per le imprese e le partite IVA, soldi sono in arrivo anche per il settore dei matrimoni, ha assicurato lo stesso premier Draghi rimandando l’ok alle feste di nozze. Nel decreto ristori bis si studiano inoltre aiuti per i giovani under 36 che prenderanno un mutuo per l’acquisto della prima casa e l’introduzione di altre 2 mensilità del bonus per gli stagionali e per i collaboratori sportivi. I dettagli si sapranno quando verrà approvato il testo definitivo del decreto sostegni bis 2021.