La Fiorentina inizia con un pareggio

Solo un pareggio per la Fiorentina nella prima giornata di serie A. Al Tardini finisce con le reti di Man per il Parma e di Biraghi, su punizione, nella ripresa. Debutto con un punto per Raffaele Palladino sulla panchina della viola, in dieci negli ultimi minuti dopo il doppio giallo a Pongracic.

La partita

Tante occasioni e due squadre che se la sono giocata a viso aperto fino al 95′. Il Parma riesce ad imbrigliare i viola e passa in vantaggio grazie al gol di Man. Al 75′ arriva la conclusione notevole di Biraghi che la piazza all’incrocio dei pali da posizione defilata con il suo sinistro. Nel finale Cyprien fallisce l’occasione del 2-1 per il Parma.