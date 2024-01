Lavori della tramvia su viale Matteotti e chiusura di via La Marmora

- Pubblicità -

Ultimo miglio per i lavori della tramvia diretta a San Marco, con il momento più difficile dei cantieri: la chiusura di via La Marmora e il “taglio” di 2 corsie su viale Matteotti con possibili ripercussioni sul traffico di tutti i viali di circonvallazione fiorentini. Allo stesso tempo sarà riaperto alla circolazione il primo tratto di via Cavour, che si potrà percorrere soltanto in direzione del centro. Le modifiche scatteranno dalla serata di venerdì 19 gennaio 2024, a partire dalle ore 21.

A Firenze via La Marmora chiusa

Con le ultime opere è prevista la chiusura alla circolazione di via La Marmora, nel tratto fra viale Matteotti a via Venezia. Sarà interdetta anche via Modena, da via La Marmora a via Cherubini, mentre in via Cherubini è previsto il cambio di senso di marcia tra via Venezia e via Modena verso quest’ultima. Resta attivo l’altro cantiere su via La Marmora e via La Pira (da via Venezia a piazza San Marco), ma l’incrocio con via Venezia resterà percorribile verso via Cavour-via Sant’Anna.

Con la chiusura di via La Marmora sarà riaperto il primo pezzo di via Cavour (a senso unico verso piazza San Marco fino all’incrocio via Sant’Anna-via Venezia). L’altro tratto sarà in senso contrario. Previsto l’obbligo di svolta su via Sant’Anna.

Lavori della tramvia su viale Matteotti a Firenze: traffico a rischio

Si tratta di un “antipasto” della linea 3 della tramvia, perché gli ultimi lavori programmati per realizzare la tratta Fortezza-San Marco (VACS – Variante al centro storico) prevedono anche la predisposizione dei binari nel tratto iniziale di viale Matteotti. Ed è proprio qui che arriveranno ruspe e operai. Il doppio cantiere sarà piazzato nel bel mezzo del viale, nel tratto tra via La Marmora, via Fra’ Girolamo Bartolomeo e via Cavour, e in parte anche in piazza della Libertà, occupando una corsia per senso di marcia.

Di fatto ci saranno due “isole” in mezzo al traffico. Chi andrà verso piazza della Libertà potrà percorrere la corsia lato edifici (ricavata dal controviale) o passare dall’altra parte del cantiere “girando” nella carreggiata esterna. Le due corsie saranno divise tra loro dalla presenza dell’area dei lavori. Allo stesso modo nell’altra direzione si potrà percorrere la carreggiata lato via Cavour oppure bypassare il cantiere dall’altro lato, quello di piazza della Libertà. Qui la mappa in pdf delle modifiche.

“Fate attenzione alla segnaletica”

Il Comune ha raccomandato agli automobilisti di “prestare particolare attenzione alla segnaletica“, “vista la configurazione inconsueta della viabilità” per i lavori della tramvia tra via La Marmora e viale Matteotti. Questo imbuto potrebbe creare code sui viali, in particolare durante i giorni lavorativi, prima che gli automobilisti si abituino alla novità. Il primo vero test per la circolazione all’ora di punta sarà quindi lunedì 22 gennaio. Il Comune conta di inaugurare l’intera linea Fortezza-San Marco nella prossima primavera, con la fine dei lavori intorno a marzo.