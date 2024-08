L’inizio dei lavori della tramvia per Campo di Marte è ancora lontano

- Pubblicità -

Per l’inizio dei lavori della tramvia diretta a Campo di Marte e Rovezzano bisognerà ancora aspettare, anche se sono stati fatti passi in avanti sul progetto definitivo e sul percorso della nuova linea 3.2.2. Si è infatti chiusa la Conferenza dei servizi, ossia il tavolo attivato per il confronto tra le diverse realtà coinvolte nell’opera. Tra questi lo stesso Comune e la Città metropolitana di Firenze, ma anche il Ministero delle Infrastrutture, la Soprintendenza e Rfi. Si va verso la parte finale dell’iter burocratico per chiudere la progettazione e poi passare ai cantieri veri e propri. Ci vorranno ancora mesi.

Le modifiche al progetto della linea per Campo di Marte

Durante la Conferenza dei servizi, aperta lo scorso febbraio, sono stati espressi pareri e sono state presentate osservazioni, che ora saranno passate al vaglio dei tecnici e quelle attuabili verranno accolte. Non si tratta di modifiche impattanti sul progetto della nuova linea della tramvia tra piazza della Libertà, Campo di Marte e Rovezzano, si spiega dal Comune di Firenze. Con l’ok della Conferenza dei servizi si passa quindi alla fase successiva, con la preparazione della documentazione del progetto “ritoccato” che nelle prossime settimane arriverà davanti alla giunta guidata dalla sindaca Sara Funaro. Alcuni enti avranno tempo fino al 9 settembre per comunicare le loro ulteriori indicazioni sull’aggiornamento del piano, che poi saranno prese in considerazione nei passi successivi.

L’inizio dei lavori per la linea della tramvia di Firenze per Campo di Marte

Visto l’iter burocratico l’inizio dei lavori per la tramvia diretta a Campo di Marte e Rovezzano non sarà nell’immediato. Secondo le stime fatte dal Corriere Fiorentino ci vorranno almeno 12 mesi per la partenza dei cantieri, quindi tutto scala al 2025. Poi serviranno circa 3 anni di interventi e per vedere la nuova linea pronta bisognerà aspettare il 2027 o il 2028. Il nuovo tracciato, nei fatti, non sarà una linea a sé ma l’estensione della 3 verso Bagno a Ripoli, le cui prime opere sono in via di realizzazione. Il nodo di connessione è rappresentato da piazza della Libertà, dove si agganceranno i due tracciati: da una parte il tram andrà verso Bagno a Ripoli e dall’altra verso Rovezzano, creando una specie di U sulle due sponde dell’Arno. Di recente sono stati commissionati a Hitachi Rail i tram per le nuove linee, che anche nel caso di Campo di Marte potranno viaggiare su ampi tratti a batteria, senza l’installazione di pali e fili di alimentazione.

Il percorso verso Rovezzano

In particolare il braccio della tramvia per Campo di Marte e Rovezzano, che nel progetto prende il nome di linea 3.2.3, sarà lungo 6,2 chilometri con 15 fermate e partirà da viale Don Minzoni, dove sono stati già realizzati i binari in occasione dei lavori della VACS per piazza San Marco. Da qui il tram passerà sotto la linea ferroviaria con doppio binario sbucando alle Cure, poi imboccherà viale dei Mille, girerà a destra in viale Fanti, passerà in viale Malta, prenderà viale Fanti verso via Mamiani. Poi toccherà viale Duse, viale Verga, via del Gignoro e infine svolterà in via della Chimera facendo capolinea a poca distanza dall’area di sosta della stazione ferroviaria di Rovezzano. Nella zona sarà realizzato anche un nuovo parcheggio scambiatore.

Tra le opere più importanti a livello ingegneristico il sottoattraversamento delle Cure e il passaggio sopra il torrente Mensola nei pressi di via della Chimera. Sul sito Tramvia ovunque la mappa navigabile del percorso della futura T3.