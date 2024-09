Tramvia per Campo di Marte: progetto, percorso e fermate

- Pubblicità -

Va avanti il percorso burocratico che porterà ai lavori della tramvia per Campo di Marte e Rovezzano: la Regione Toscana – per quanto di sua competenza – ha dato l’ok al progetto definitivo della linea 3.2.2 che con le sue 15 fermate toccherà anche lo stadio di Firenze. Dopo la conclusione della Conferenza dei servizi, il piano revisionato secondo le indicazioni dei vari enti interessati dovrà arrivare adesso davanti alla giunta comunale per il via libera. Poi sarà la volta del progetto esecutivo, quello che precede i cantieri veri e propri.

Cosa prevede il progetto della tramvia per Campo di Marte

Il nuovo troncone andrà da piazza della Libertà fino alla stazione di Rovezzano e nei fatti la tramvia per Campo di Marte sarà un’estensione della linea 3 diretta a Bagno a Ripoli. Un primo pezzo dei binari in viale Don Minzoni esiste già, perché è stato realizzato in occasione dei lavori per la VACS, la variante al centro storico che porterà Siro dalla Fortezza fino a piazza San Marco. Il “braccio” della tramvia che passerà dalle Cure, dallo stadio Artemio Franchi, da Coverciano, dal Gignoro e infine da Rovezzano sarà lungo in tutto 6,2 chilometri.

Una volta concluse le due parti in progetto, una verso Bagno a Ripoli e l’altra in direzione di Campo di Marte e Rovezzano, la linea 3 della tramvia sarà la più lunga dell’intero sistema tramviario cittadino, con i suoi 13,4 chilometri totali di percorso e una grande U ferrata che servirà la zona sud di Firenze. Secondo le stime, il tram impiegherà 45 minuti per coprire tutto il tracciato da Bagno a Ripoli a Rovezzano, passando da Gavinana, viali di circonvallazione, piazza della Libertà, viale Don Minzoni, stadio e infine Rovezzano. Piazza della Libertà diventerà quindi lo snodo di scambio tra la linea 2 (grazie all’implementazione della VACS) e la 3.

Il percorso della tramvia Campo di Marte – Rovezzano

Secondo il progetto, da viale Don Minzoni la tramvia passerà sotto la linea ferroviaria all’altezza delle Cure, con un nuovo tunnel a doppio binario. La svolta verso verso viale dei Mille sarà in sotterranea e non intaccherà l’attuale assetto di piazza delle Cure, mentre è previsto qualche ritocco ai sottopassaggi pedonali tra viale Don Minzoni e le Cure. In viale dei Mille i convogli transiteranno al centro della strada: lungo tutto il viale sono previste 3 fermate e in questo tratto i tram circoleranno a batteria, senza pali e fili di alimentazione. Poi i binari svolteranno in viale Fanti (direzione stadio di atletica), imboccheranno viale Malta e infine chiuderanno questo semicerchio imboccando il pezzo di viale Fanti che costeggia la piscina Costoli e l’Unione sportiva Africo.

Il progetto prevede che il percorso della tramvia a Campo di Marte prosegua in viale Mamiani e poi in viale Duse, viale Verga e via del Gignoro. Infine svolterà in via Vitielli e in via della Chimera fino al capolinea nei pressi della stazione di Rovezzano. Qui sarà ampliato il parcheggio scambiatore per creare un punto di scambio tra treno e tram.

Le fermate della tramvia tra piazza della Libertà, Campo di Marte stadio e Rovezzano

Queste le 15 fermate previste lungo il percorso della tramvia per Campo di Marte e Rovezzano:

Masaccio Mille Marconi Stadio Campo Marte Piscina Paoli Fanti Mamiani Verga Gignoro Manini Rondinella Vitelli Rovezzano (capolinea)

E le altre linee in progetto

Secondo il progetto, la linea della tramvia che toccherà Campo di Marte andrà ad intercettare 12 milioni di passeggeri all’anno. Tra le opere strutturali previste, oltre al tunnel sotto la linea ferroviaria tra viale Don Minzoni e le Cure, anche il sovrappasso del torrente Mensola all’altezza di via della Chimera. Lo sviluppo del sistema tramviario si sta quindi definendo mese dopo mese. Accanto alla linea 3 per Bagno a Ripoli, per cui sono in corso i primi lavori, e al lotto per Campo di Marte, sono in via di progettazione i percorsi della tramvia per Campi Bisenzio (collegato alla T4) e l’estensione della linea 2 verso Sesto Fiorentino. Al via anche gli studi per il metrotram verso Prato e l’allungamento della linea 1 da Careggi al Meyer.