Maltempo a Firenze, allerta meteo: livello Arno sotto controllo

Prosegue l’ondata di maltempo anche Firenze, dove è stata confermata fino alle ore 20 di oggi, 3 ottobre, l’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore (ossia per la possibilità di allagamenti e esondazioni di torrenti e fiumi più piccoli). Nell’aggiornamento delle ore 13.30 la sala integrata di protezione civile della Città Metropolitana di Firenze non segnala particolari criticità, eccetto che locali allagamenti per le fognature che non ricevono. Anche il livello dell’Arno, alla stazione di monitoraggio degli Uffizi, risulta ben al di sotto del primo livello di guardia, anche se in aumento.

La situazione per il maltempo a Firenze, prosegue l’allerta meteo

A seguito del maltempo sono in atto precipitazioni diffuse su tutto il territorio della Città metropolitana di Firenze con cumulati massimi registrati nella seconda parte della mattinata fino a 25-30 millimetri. Per le prossime ore non si prevedono particolari variazioni e sono probabili ancora piogge diffuse e insistenti sull’interno della Toscana. “Si raccomanda di prestare la massima attenzione alla guida per la possibile presenza di detriti, ramaglie o allagamenti localizzati in carreggiata”, dice la protezione civile della Metrocittà. Qui le norme di comportamento in caso di allerta meteo arancione.

Il livello dell’Arno a Firenze

L’allerta meteo arancione per il rischio idrogeologico-idraulico riguarda in particolare il cosiddetto “reticolo minore” (in particolare a Firenze Ema, Mugnone e Terzolle) mentre il codice giallo interessa i fiumi principali nelle zone Bisenzio-Ombrone pistoiese e Mugello-Valdisieve. Per quanto riguarda l’Arno a Firenze la situazione è sotto controllo: secondo i dati idrometrici del Centro funzionale regionale alle ore 14.35 il livello alla stazione degli Uffizi si attestava sotto il metro (0,84 per la precisione). Siamo quindi lontani dal primo livello di guardia fissato a 3 metri.

Le previsioni meteo per le prossime ore

Il bollettino del Lamma, in base a cui viene emessa l’allerta meteo, segnala ancora maltempo su Firenze nel pomeriggio, mentre in serata si attende un miglioramento nelle zone interne della Toscana. Per venerdì 4 ottobre si prevedono precipitazioni solo sulle zone appenniniche e Nord-ovest della regione, non a Firenze, mentre il weekend sarà all’insegna di tempo tra nuvoloso e poco nuvoloso, senza precipitazioni. Le temperature minime sono in diminuzione dai 12 gradi di venerdì ai 9 di domenica, le massime intorno ai 18 gradi venerdì, 20 sabato e domenica.