3 info utili sul centro vaccini al Mandela Forum di Firenze (piazza Berlinguer)

Mandela Forum AZ, piazza Enrico Berlinguer, Firenze: per la prenotazione dei vaccini anti-Covid sullo schermo compare sempre più spesso questo indirizzo. Con l’apertura della campagna di immunizzazione agli over 60 e, gradualmente, ai cinquantenni, il palazzetto dello sport di Campo di Marte ha aumentato la sua “potenza di fuoco” confermandosi il primo hub vaccinale della Toscana. Da 2.700 iniezioni giornaliere, da inizio maggio si è passati a poter somministrare 3.600 dosi ogni 24 ore, in base alla disponibilità delle fiale delle varie case farmaceutiche (Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson). Ecco 3 cose da sapere prima di arrivare in piazza Enrico Berlinguer ed entrare nel centro vaccini del Nelson Mandela Forum di Firenze.

Come arrivare in piazza Enrico Berlinguer a Firenze: c’è un ampio parcheggio, ma attenti alle partite

Dov’è piazza Enrico Berlinguer a Firenze e come arrivare? Con la prenotazione del vaccino sul portale regionale, molti fiorentini hanno scoperto una “nuova” piazza: lo slargo su cui si affaccia il Mandela Forum di Firenze si chiama appunto piazza Enrico Berlinguer e si trova dall’altro lato di viale Paoli rispetto allo stadio Artemio Franchi, davanti ai “campini” della Fiorentina, a Campo di Marte.

Qui la posizione esatta di piazza Enrico Berlinguer su Google Maps, per capire come arrivare al centro vaccini allestito dentro il Mandela Forum di Firenze: davanti al palazzetto dello sport si trova un ampio parcheggio, dove lasciare la macchina. Attenzione però a eventuali cambiamenti della viabilità in occasione delle partite della Fiorentina.

Per fare prima: compilare e firmare il modulo del consenso informato sul vaccino

L’hub vaccinale del Nelson Mandela Forum di Firenze, con ingresso da piazza Enrico Berlinguer, funziona ormai con un meccanismo ben collaudato. All’ingresso i volontari filtrano gli accessi e forniscono i moduli necessari per il vaccino, che vanno compilati nella zona coperta all’esterno del palazzetto. Per fare prima è possibile scaricare a casa e riempire, una volta fatta la prenotazione sul portale della Regione Toscana, il modulo del consenso informato dopo aver consultato la scheda tecnica sul vaccino anti-Covid.

Si tratta di documenti pdf che è possibile recuperare in qualsiasi momento collegandosi al sito prenotavaccino.sanita.toscana.it, cliccando su “riepilogo prenotazione” e inserendo il codice fiscale e il numero di cellulare con cui ci si è registrati. All’accesso del Mandela Forum di Firenze i volontari consegnano anche la scheda anamnestica, ossia il modellonel quale specificare le proprie condizioni di salute (se si ha febbre, mal di gola, ecc), eventuali patologie di cui si soffre, oltre a farmaci e integratori assunti in questo momento.

Gli accompagnatori non possono entrare nel centro per le vaccinazioni del Mandela Forum di Firenze

A eccezione delle persone non autosufficienti, non è possibile entrare nell’hub vaccinale insieme ad accompagnatori, che dovranno aspettare all’ingresso. Sono i volontari a indicare il percorso dentro il Mandela Forum di Firenze, a partire dall’ingresso su piazza Enrico Berlinguer: prima c’è il controllo sulla lista con nomi e orari, poi si viene indirizzati su un itinerario diverso a seconda del tipo di vaccino che sarà somministrato (Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson). Successivamente c’è da fare la fila (seduti e distanziati) per l’accettazione, dove sono controllati tutti i documenti e i moduli. È essenziale portare con sé un documento di identità valido e la tessera sanitaria, oltre al numero di prenotazione (stampato o su SMS).

Dopodiché si è indirizzati all’area delle vaccinazioni del Mandela Forum di Firenze: anche qui ci sono delle sedie per attendere il proprio turno prima di entrare nel box segnalato dal volontario. Successivamente alla vaccinazione si passa nella zona della registrazione, dove gli operatori dell’Asl Toscana Centro provvedono a inserire nel fascicolo sanitario elettronico l’avvenuta vaccinazione e consegnano il modulo su eventuali effetti collaterali che andrà riportato compilato quando si tornerà a fare la seconda dose. Infine un ultimo step: è necessario attendere 15 minuti dopo la vaccinazione, nelle sedute distanziate predisposte vicino all’uscita del Mandela Forum, per controllare eventuali reazioni avverse o allergie.