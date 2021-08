Vaccino a Firenze senza prenotazione: gli hub dove farlo e gli orari

Da oggi, lunedì 30 agosto, anche a Firenze è possibile fare il vaccino anti-Covid senza prenotazione: non tutti gli hub dell’Usl Toscana Centro, dove sono in corso le somministrazioni, sono però aperti sempre e gli orari variano a seconda della struttura scelta. Ricordiamo che è ancora possibile prendere un appuntamento online sul portale “Prenota Vaccino” della Regione e avere così un posto sicuro per l’iniezione.

Quale vaccino viene fatto senza prenotazione

Come deciso dalla Regione Toscana, dal 30 agosto tutti gli over 12 possono presentarsi senza appuntamento negli hub per la prima dose, ma c’è una cosa da tenere presente. La somministrazione del vaccino anti-Covid senza prenotazione, anche a Firenze, dipende dalla “disponibilità di dosi presenti”, spiega l’Usl Toscana centro, e “la tipologia di vaccino somministrato sarà Pfizer o Moderna secondo le disponibilità presenti”. Anche gli over 60 potranno essere vaccinati con Pfizer o Moderna.

Quindi negli hub le persone che hanno prenotato l’iniezione sul portale regionale, hanno sempre la precedenza. Gli altri utenti dovranno mettersi in fila e aspettare il proprio turno, in base alle forniture ancora a disposizione.

Dove fare il vaccino senza prenotazione: gli orari degli hub di Firenze, Prato e Pistoia

Sono 11 gli hub in provincia di Firenze dove è possibile presentarsi senza prenotazione per fare il vaccino, ma in 5 (Calenzano, Dicomano, Pontassieve, Fucecchio e Certaldo) questo tipo di somministrazione “open” sarà possibile solo fino al 2 settembre 2021. Negli altri hub la vaccinazione senza appuntamento proseguirà fino al termine della campagna, prevista in tutta Italia il 30 settembre.

Ecco i centri vaccini di Firenze e dintorni dove fare la prima dose senza prenotare, con i relativi orari:

Mandela Forum di Firenze – aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20 Casa del Popolo di Grassina (Bagno a Ripoli) – aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20 Centro Rogers di Scandicci – aperto tutti i giorni in orario 9.00 – 20.00 Farmapiana centro commerciale I Gigli Campi Bisenzio – lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì orario 15-21 Palazzetto dello Sport di Reggello – aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle 20 Sesa Empoli – aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle 20 Calenzano, fino al 2 settembre – tutti i giorni dalle 9 alle 20 Dicomano, fino al 2 settembre – tutti i giorni dalle 9 alle 20 Pontassieve, fino al 2 settembre – tutti i giorni dalle 9 alle 20 Fucecchio, fino al 2 settembre – tutti i giorni dalle 9 alle 20 Certaldo, fino al 2 settembre – tutti i giorni dalle 9 alle 20

A Prato, per fare il vaccino senza prenotazione, sono aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20 i punti Pegaso 2 e Pellegrinaio Novo, a Pistoia il centro congressi La Cattedrale, San Biagio e al Palaterme di Montecatini (ma in quest’ultimo caso solo fino al 2 settembre). Tutti i dettagli anche sul sito dell’Usl Toscana Centro.

Cosa portare nei centri vaccinali

Anche a Firenze, per fare il vaccino senza prenotazione è necessario avere con sé un documento di identità valido e la tessera sanitaria, ma l’Asl – per velocizzare le operazioni di accettazione – consiglia anche di portare già compilata tutta la modulistica (qui spieghiamo come scaricare la scheda anamnestica e il modulo di consenso).