La mappa del mare più inquinato della Toscana secondo Goletta Verde 2021

Sono 10 i punti della Toscana dove il mare è più inquinato, secondo la mappa stilata in base ai risultati 2021 di Goletta Verde di Legambiente, dalla Versilia a Livorno, dalla Maremma all’Isola d’Elba. Come ogni anno i volontari dell’associazione ambientalista hanno compiuto campionamenti alle foci e nelle spiagge vicino agli sbocchi di fiumi, torrenti e canali. In 8 zone della Toscana è risultato un forte inquinamento delle acque, con valori ben oltre i limiti di legge, 2 le aree “inquinate”. L’anno scorso i punti a rischio segnalati da Goletta Verde erano stati otto.

Goletta Verde 2021, i risultati: la mappa del mare più inquinato della Toscana, dalla Versilia all’Elba

Secondo i campionamenti di Goletta Verde, analizzati da due laboratori di Calenzano e Follonica, peggiora la situazione alle foci, in particolare lungo la costa della Toscana centrale, critici anche i risultati nella parte settentrionale della regione. Non si tratta però di una “patente di balneabilità”, avverte Legambiente, ma di un monitoraggio indipendente che vuole accendere i riflettori sulla cattiva depurazione di ciò che arriva prima nei nostri fiumi e poi in mare.

Ecco i tratti di mare più inquinato durante i campionamenti svolti in Toscana da Goletta Verde il 21 e 22 giugno 2021:

Massa Carrara – fortemente inquinati i punti nei pressi della foce del torrente Carrione, della foce torrente Lavello e della foce del fiume Brugiano. La foce del fiume Versilia è risultata inquinata

– fortemente inquinati i punti nei pressi della foce del torrente Carrione, della foce torrente Lavello e della foce del fiume Brugiano. La foce del fiume Versilia è risultata inquinata Lucca – fortemente inquinate le foci del Fosso Motrone e del Fosso dell’Abate

– fortemente inquinate le foci del Fosso Motrone e del Fosso dell’Abate Livorno – fortemente inquinata l’acqua alla foce/scarico all’altezza di via Salivoli

– fortemente inquinata l’acqua alla foce/scarico all’altezza di via Salivoli Isola d’Elba – mare fortemente inquinato alla spiaggia del Moletto del pesce (Marciana Marina), inquinata la foce del Fosso di Mola/Fossone centrale a Capoliveri.

– mare fortemente inquinato alla spiaggia del Moletto del pesce (Marciana Marina), inquinata la foce del Fosso di Mola/Fossone centrale a Capoliveri. Grosseto e Maremma – fortemente inquinata la foce del fiume Gora

6 degli 8 tratti di costa risultati fortemente inquinati, sottolinea Legambiente, non sono sottoposti a controlli da parte delle autorità competenti e sono interdetti alla balneazione, ma in quattro di questi non era presente il cartello che vieta di fare il bagno. Qui la mappa interattiva per scoprire i tratti di mare più inquinato della Toscana secondo Goletta Verde.

I promossi: inquinamento entro i limiti a Bocca d’Arno e in altri punti tra Livorno e Grosseto

In tutto sono 20 i punti della costa toscana in cui i volontari di Legambiente hanno effettuato i campionamenti, per analizzare la presenza di batteri di origine fecale (enterococchi intestinali ed escherichia coli), che sono uno dei maggiori indizi dell’inquinamento del mare e delle foci causata da una depurazione scarsa o totalmente assente. Come detto, la metà dei campioni ha evidenziato valori oltre i limiti di legge. Una situazione che preoccupa, dicono il presidente di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza e il direttore dell’associazione Federico Gasperini “perché i campioni sono stati prelevati all’inizio della stagione balneare” e l’impatto delle attività umane sul litorale e sul mare “è destinato ad aumentare visto che molti prediligeranno le coste italiane come meta estiva per le vacanze”.

Promossa Bocca d’Arno, dove i valori sono risultati entro i limiti di legge. Ok anche per il canale scolmatore tra Pisa e Livorno; la spiaggia di fronte al Fosso Camilla (Livorno); il Fosso della Madonnina a Portoferraio e la spiaggia di fronte alla foce Fosso Galea/La Pila a Campo nell’Elba; nel grossetano le foci del canale di San Rocco, del fiume Osa, del fiume Albegna e della Tagliata Etrusca. Qui invece il mare più bello (e pulito) della Toscana.