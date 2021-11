Maratona di Firenze 2021: strade chiuse e tramvia interrotta il 28 novembre

Domenica 28 novembre 2021, lungo il percorso della maratona di Firenze, molte strade saranno chiuse al traffico, dai viali di circonvallazione a Ponte alla Vittoria, mentre una breve porzione della linea 2 della tramvia sarà interrotta. Lo comunica il Comune. La gara podistica in questo weekend vedrà sfilare lungo le vie della città migliaia di podisti. Ecco quali tragitti non saranno percorribili dai veicoli per l’Asics Firenze Marathon.

Tramvia interrotta per la maratona di Firenze 2021

Non ci saranno solo strade chiuse, ma anche la linea 2 della tramvia di Firenze (aeroporto – piazza dell’Unità) dovrà cedere il passo alla maratona. I disagi però saranno limitati a circa un’ora e in un tratto circoscritto. Dalle ore 8.30 alle 9.30 di domenica 28 novembre i convogli della T2 faranno capolinea alla fermata Ponte all’Asse, vicino via Gordigiani, e non passeranno da 4 fermate: Redi, Belfiore, Rosselli e Unità.

Per andare in centro bisognerà prendere la navetta e fare un cambio con la linea 1. Vicino allo stop di Ponte all’Asse fermerà un bus che collegherà questa parte di città con la fermata “Porta a Prato Leopolda” della linea 1 della tramvia, secondo questo percorso: in direzione centro fermata bus viale Corsica “Gordigiani” – via Circondaria – piazza Tanucci – fermata bus “Neri T1 Leopolda”; in direzione viale Redi fermata bus via Galluzzi “T1 Leopolda” – via Cironi – via Circondaria – via Gordigiani – viale Corsica fermata bus viale Corsica “Gordigiani”. Previste poi deviazioni delle linee degli autobus. Tutti i dettagli sul sito www.at-bus.it.

Le strade chiuse al traffico per la maratona di Firenze 2021

Il percorso della Maratona di Firenze toccherà il centro storico, la Fortezza da Basso, il parco delle Cascine, il Ponte alla Vittoria, l’Oltrarno, i lungarni Del Tempio, Colombo e Aldo Moro, e la zona dello stadio di Campo di Marte, con strade chiuse e divieti di sosta. Tra le aree off limits anche quelle intorno alla stazione Santa Maria Novella, che fino alle 9.30 sarà accessibile ai veicoli solo dalla lato del binario 16, vicino alla Fortezza da Basso, con ingresso e uscita da piazzale Montelungo.

I viali di circonvallazione da piazza della Libertà in direzione della Fortezza, in occasione della Firenze Marathon, saranno sempre percorribili, mentre il tratto tra piazza della Libertà, viale Matteotti e piazzale Donatello sarà chiuso fino alle 9.30 circa.

Tra le strade chiuse per la maratona di Firenze anche l’asse Ponte alla Vittoria – Porta a Prato – Fortezza: l’itinerario fra Porta a Prato, viale Rosselli, viale Strozzi (Fortezza) e viale Lavagnini sarà riaperto alle auto dalle ore 9.40; il percorso tra Porta a Prato e Ponte alla Vittoria invece tornerà percorribile da mezzogiorno; allo stesso orario l’uscita della rotonda di piazza Gaddi verso Ponte alla Vittoria sarà di nuovo accessibile.

Per più tempo saranno chiusi i viali di circonvallazione tra piazzale Donatello, piazza Beccaria, viale Giovine Italia e viale Amendola. In questo caso la riapertura al traffico è prevista alle ore 14.

Quali strade saranno aperte: i tragitti garantiti alle auto

Il Comune, oltre alle strade chiuse per la maratona di Firenze, ha comunicato le direttrici che rimarranno aperte al traffico e che saranno percorribili per attraversare la città da nord a sud, anche grazie all’autostrada. Sempre accessibili il ponte all’Indiano e il Viadotto Marco Polo.

Per chi arriverà da via Aretina si potrà passare dal sottopasso dal Gignoro, per poi dirigersi in viale Righi, viale Volta e poi verso le Cure. Il collegamento tra la zona di viale Europa e quella dell’Isolotto sarà garantito dall’itinerario che tocca il viale dei Colli e il piazzale Michelangelo.

L’elenco delle strade chiuse lungo il percorso della Maratona di Firenze

Ecco nel dettaglio l’elenco delle strade lungo il percorso della Firenze Marathon che saranno chiuse durante la mattinata di domenica 28 novembre per consentire il passaggio dei podisti:

Zona centro, strade chiuse

piazza Duomo- via Martelli- via Cavour-piazza San Marco-via La Pira-via La Marmora-

viale Matteotti-piazzale Donatello-viale Matteotti-piazza Libertà-viale Lavagnini-viale Strozzi-viale Fratelli Rosselli

piazzale di Porta a Prato-via del Ponte alle Mosse-via Paisiello-via delle Cascine-piazzale delle Cascine-viale dell’Aeronautica-piazzale dell’Indiano-viale Washington-piazza Kennedy-viale Lincoln-via del Narciso-viale della Catena-viale della Tinaia-piazzale Kennedy-viale dell’Indiano-viale del Pegaso-viale dell’Aeronautica-piazzale delle Cascine-viale degli Olmi-piazzale Jefferson-viale del Visarno-via del Fosso Macinante-viale Fratelli Rosselli-Ponte alla Vittoria-piazza Gaddi (lato via Sogliani),

via della Fonderia, lungarno Santa Rosa-lungarno Soderini-lungarno Guiccardini-piazza dei Frescobaldi-via Maggio-piazza San Felice-piazza Pitti-via Guicciardini-Ponte Vecchio-piazza del Pesce-lungarno Archibusieri-lungarno dei Medici-piazza dei Giudici-lungarno Diaz-Ponte alle Grazie-lungarno Serristori-piazza Poggi-lungarno Cellini-Ponte San Niccolò-lungarno Pecori Giraldi-piazza Piave-lungarno Zecca Vecchia-piazza Cavalleggeri-corso dei Tintori-via Magliabechi-piazza Santa Croce-via Verdi-via Ghibellina-

viale Giovine Italia-piazza Piave-lungarno Pecori Giraldi-lungarno del Tempio-lungarno Colombo-lungarno Aldo Moro

via della Casaccia-largo Monzani-via Aretina-via di San Salvi-via Chiarugi-via Di Credi-via Mannelli-piazza Vasari-Ponte del Pino-via del Pratellino-via Campo D’Arrigo-largo Gennarelli-viale Malta-viale Fanti-viale Paoli-viale Nervi-viale Fanti-viale Valcareggi Stadio Atletica-viale Fanti (giro lato Volturno-Calatafimi-Mamiani)-viale Cialdini-viale De Amicis-cavalcavia dell’Affrico-piazza Alberti-via Piagentina-via Angelico

viale Duca degli Abruzzi-viale Giovine Italia-via dell’Agnolo-via Santa Verdiana-piazza Ghiberti-largo Annigoni-via della Mattonaia-Borgo La Croce-piazza Sant’Ambrogio-via Pietrapiana-piazza Salvemini-via dell’Oriuolo-piazza Duomo-via dei Servi-via de’ Pucci-via Ricasoli-piazza San Marco-via Cavour-via Martelli-piazza Duomo (giro lato Ricasoli-Servi-Oriolo)-via del Proconsolo-piazza San Firenze-via dei Leoni-via della Ninna-piazzale degli Uffizi-via Lambertesca-via Por Santa Maria-lungarno Acciaiuoli-lungarno Corsini-lungarno Vespucci-piazza Ognissanti-lungarno Vespucci-via Curtatone-via Montebello-piazza Ognissanti-Borgo Ognissanti-piazza Goldoni-via della Vigna Nuova-via Tornabuoni-piazza Santa Trinita, via delle Terme, via Por Santa Maria-via Vacchereccia-piazza Signoria-via Calzaiuoli-piazza Duomo-piazza San Giovanni-via dei Pecori.

Previsti inoltre numerosi divieti di sosta nelle aree vicino al percorso della Firenze Marathon, che in alcuni casi scatteranno già nei giorni precedenti alla manifestazione podistica. Tutti i dettagli sul sito del Comune di Firenze a questo link.