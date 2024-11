Maratona di Firenze 2024: quale strade toccherà il percorso

- Pubblicità -

Un grande anello che metterà in fila i luoghi simbolo della città. La Maratona di Firenze, anche per l’edizione 2024, conferma il percorso con partenza e arrivo in piazza Duomo: la mappa dell’itinerario di 42 chilometri e 195 metri include Palazzo Pitti, Ponte Vecchio, Santa Croce, la Fortezza da Basso, le Cascine e l’Oltrarno, con molte strade che saranno chiuse al traffico. Non mancherà il classico passaggio dentro lo stadio di atletica di Campo di Marte. Domenica 24 novembre, per la 40esima edizione dell’Estra Firenze Marathon, si attendono oltre 10mila partecipanti da tutto il mondo. Confermate le due gare collaterali, la corsa per famiglie e la staffetta solidale, mentre quest’anno nasce la 10K, riservata a 3mila podisti, che potranno correre su un tracciato ridotto, ossia gli ultimi 10 chilometri della maratona, un concentrato di bellezza che si trova tutto nel centro storico.

La mappa del percorso della maratona di Firenze 2024

Domenica 24 novembre 2024 la prima a partire da piazza Duomo sarà la corsa degli “spingitori” dei Maratonabili – il gruppo di persone con abilità fisiche miste – alle ore 8.25, cinque minuti dopo ci sarà lo start del percorso della maratona vera e propria, mentre alle 8.30 da via Tornabuoni prenderà il via la 10K Firenze Marathon con un itinerario nel cuore di Firenze. L’arrivo dei primi maratoneti è previsto intorno alle 10.40.

I partecipanti si dirigeranno verso i viali di circonvallazione, la Fortezza da Basso e Porta a Prato, per poi entrare alle Cascine e “disegnare” un doppio anello nel parco. Attraversato Ponte alla Vittoria si dirigeranno verso San Frediano e da lungarno Guicciardini proseguiranno in direzione di Palazzo Pitti. Uno dei punti più suggestivi del percorso è il passaggio della maratona di Firenze su Ponte Vecchio, seguito dalla “sfilata” sui lungarni, fino a Ponte alle Grazie e alla zona di San Niccolò. Saltato il Ponte San Niccolò l’itinerario continuerà verso Campo di Marte, prevendendo anche una tappa nello stadio di Atletica Luigi Ridolfi con un giro di pista. I podisti torneranno verso il centro passando da viale de Amicis, sul cavalcavia dell’Affrico e da piazza Alberti. La parte finale riguarderà le zone di Santa Croce, piazza della Signoria, Ognissanti, via Tornabuoni e infine piazza Duomo.

Per quanto riguarda la viabilità e le strade chiuse, il percorso della maratona di Firenze, anche per l’edizione 2024, è stato pensato in modo tale che i viali di circonvallazione vengano percorsi nelle prime fasi di corsa e subito liberati per essere riaperti al traffico. Tutti i dettagli sul sito della Firenze Marathon.

Novità e conferme per la Firenze Marathon

Accanto alla gara principale sabato 23 novembre tornano la Family Run nel parco delle Cascine, corsa ludico motoria di 3 chilometri per i bambini (ore 9.00), e la staffetta solidale 3×7 nell’Ippodromo del Visarno, con squadre composte da tre atleti che dovranno correre ciascuno per 7 chilometri in nome di un’associazione no profit per raccogliere fondi (ore 10.30). Le novità di quest’anno sono invece la nascita della 10K Firenze Marathon, la corsa lungo gli ultimi 10 chilometri del tracciato, tutti nel centro storico per 3mila podisti.

La casa dei runner torna poi alla Stazione Leopolda, dove i maratoneti potranno prendere parte a varie attività e ritirare il pacco gara con il pettorale. Tutti i partecipanti alla maratona riceveranno una medaglia, realizzata dalla designer orafa Susanna Alisi e ispirata alla Cupola del Brunelleschi, e la T-shirt tecnica Joma, che richiama anche lei il Duomo di Firenze.