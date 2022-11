Strade chiuse oggi per la maratona di Firenze: a che ora finisce?

- Pubblicità -

In occasione della maratona di Firenze oggi, domenica 27 novembre 2022, molte strade sono chiuse al traffico per consentire il passaggio dei podisti, dai viali di circonvallazione a Ponte alla Vittoria, mentre una breve porzione della linea 2 della tramvia è interrotta per una manciata di ore, 11 linee di bus vengono soppresse e altre 12 subiscono deviazioni e limitazioni per le modifiche alla viabilità. Lo ha comunicato il Comune, insieme a Gest e Autolinee Toscane. La gara podistica vede sfilare lungo le vie della città 7.500 persone. Ecco quali tragitti non sono percorribili dai veicoli e a che ora finisce la maratona di Firenze: in molti casi la chiusura delle strade termina intorno alle 9.00 – 9.30. Lo stop più lungo riguarda invece l’itinerario da piazza Gaddi verso il centro, il percorso Porta a Prato – Ponte alla Vittoria (entrambi chiusi fino alle 12.00 circa) e i viali tra piazzale Donatello e viale Amendola (riapertura alle 14.30 circa).

Le strade chiuse al traffico oggi per la maratona di Firenze 2022: a che ora finisce?

Il percorso della maratona di Firenze (qui il dettaglio) tocca il centro storico, la Fortezza da Basso, il parco delle Cascine, il Ponte alla Vittoria, l’Oltrarno, i lungarni Del Tempio, Colombo e Aldo Moro, e la zona dello stadio di Campo di Marte, con strade chiuse, divieti di sosta e disagi sulla viabilità ordinaria. Tra le aree off limits anche quelle intorno alla stazione Santa Maria Novella, che fino alle 9.30 è accessibile ai veicoli solo dal lato del binario 16, vicino alla Fortezza da Basso, con ingresso e uscita da piazzale Montelungo.

- Pubblicità -

I viali di circonvallazione da piazza della Libertà in direzione della Fortezza, in occasione della Firenze Marathon, sono sempre percorribili, mentre per il tratto tra piazza della Libertà, viale Matteotti e piazzale Donatello sarà chiuso fino alle 9.30 circa. Per più tempo vengono chiusi i viali di circonvallazione tra piazzale Donatello, piazza Beccaria, viale Giovine Italia e viale Amendola. In questo caso la riapertura al traffico è prevista alle ore 14.30 circa.

Tra le strade chiuse per la maratona di Firenze anche l’asse Ponte alla Vittoria – Porta a Prato – Fortezza: la chiusura dell’itinerario fra Porta a Prato, viale Rosselli, viale Strozzi (Fortezza) e viale Lavagnini termina intorno alle ore 9.40; il percorso tra Porta a Prato e Ponte alla Vittoria invece tornerà percorribile dalle 12.00; allo stesso orario l’uscita della rotonda di piazza Gaddi verso Ponte alla Vittoria sarà di nuovo accessibile.

Viabilità: quali strade sono aperte durante la Firenze Marathon 2022

- Pubblicità -

Il Comune di Firenze, oltre alle strade chiuse per la maratona, ha comunicato le direttrici che rimarranno aperte al traffico e che saranno percorribili per attraversare la città da nord a sud, anche grazie all’autostrada. Sempre accessibili il ponte all’Indiano e il Viadotto Marco Polo.

Chi arriva da via Aretina può passare dal sottopasso del Gignoro, per poi dirigersi in viale Righi, viale Volta e poi verso le Cure. Il collegamento tra la zona di viale Europa e quella dell’Isolotto è garantito dall’itinerario che tocca il viale dei Colli e il piazzale Michelangelo.

Chiusura strade per la Maratona di Firenze: l’elenco delle vie

- Pubblicità -

Ecco nel dettaglio l’elenco delle strade toccate dal percorso della Firenze Marathon durante la mattinata di domenica 27 novembre, dove sono previste modifiche alla viabilità e divieti di sosta:

Zona centro, strade chiuse

piazza Duomo- via Martelli- via Cavour-piazza San Marco-via La Pira-via La Marmora

piazza Duomo- via Martelli- via Cavour-piazza San Marco-via La Pira-via La Marmora Zona Libertà – Fortezza

viale Matteotti – piazzale Donatello – viale Matteotti-piazza Libertà – viale Lavagnini – viale Strozzi – viale Fratelli Rosselli

viale Matteotti – piazzale Donatello – viale Matteotti-piazza Libertà – viale Lavagnini – viale Strozzi – viale Fratelli Rosselli Zona Porta a Prato – Cascine

piazzale di Porta a Prato-via del Ponte alle Mosse-via Paisiello-via delle Cascine-piazzale delle Cascine-viale dell’Aeronautica-piazzale dell’Indiano-viale Washington-piazza Kennedy-viale Lincoln-via del Narciso-viale della Catena-viale della Tinaia-piazzale Kennedy-viale dell’Indiano-viale del Pegaso-viale dell’Aeronautica-piazzale delle Cascine-viale degli Olmi-piazzale Jefferson-viale del Visarno-via del Fosso Macinante-viale Fratelli Rosselli-Ponte alla Vittoria-piazza Gaddi (una porzione)

piazzale di Porta a Prato-via del Ponte alle Mosse-via Paisiello-via delle Cascine-piazzale delle Cascine-viale dell’Aeronautica-piazzale dell’Indiano-viale Washington-piazza Kennedy-viale Lincoln-via del Narciso-viale della Catena-viale della Tinaia-piazzale Kennedy-viale dell’Indiano-viale del Pegaso-viale dell’Aeronautica-piazzale delle Cascine-viale degli Olmi-piazzale Jefferson-viale del Visarno-via del Fosso Macinante-viale Fratelli Rosselli-Ponte alla Vittoria-piazza Gaddi (una porzione) Zona Oltrarno e centro

via della Fonderia, lungarno Santa Rosa-lungarno Soderini-lungarno Guiccardini-piazza dei Frescobaldi-via Maggio-piazza San Felice-piazza Pitti-via Guicciardini-Ponte Vecchio-piazza del Pesce-lungarno Archibusieri-lungarno dei Medici-piazza dei Giudici-lungarno Diaz-Ponte alle Grazie-lungarno Serristori-piazza Poggi-lungarno Cellini-Ponte San Niccolò-lungarno Pecori Giraldi-piazza Piave-lungarno Zecca Vecchia-piazza Cavalleggeri-corso dei Tintori-via Magliabechi-piazza Santa Croce-via Verdi-via Ghibellina

via della Fonderia, lungarno Santa Rosa-lungarno Soderini-lungarno Guiccardini-piazza dei Frescobaldi-via Maggio-piazza San Felice-piazza Pitti-via Guicciardini-Ponte Vecchio-piazza del Pesce-lungarno Archibusieri-lungarno dei Medici-piazza dei Giudici-lungarno Diaz-Ponte alle Grazie-lungarno Serristori-piazza Poggi-lungarno Cellini-Ponte San Niccolò-lungarno Pecori Giraldi-piazza Piave-lungarno Zecca Vecchia-piazza Cavalleggeri-corso dei Tintori-via Magliabechi-piazza Santa Croce-via Verdi-via Ghibellina I lungarni chiusi per la maratona di Firenze

viale Giovine Italia-piazza Piave-lungarno Pecori Giraldi-lungarno del Tempio-lungarno Colombo-lungarno Aldo Moro

viale Giovine Italia-piazza Piave-lungarno Pecori Giraldi-lungarno del Tempio-lungarno Colombo-lungarno Aldo Moro Le strade di Campo di Marte chiuse per la Maratona di Firenze

via della Casaccia-largo Monzani-via Aretina-via di San Salvi-via Chiarugi-via Di Credi-via Mannelli-piazza Vasari-Ponte del Pino-via del Pratellino-via Campo D’Arrigo-largo Gennarelli-viale Malta-viale Fanti-viale Paoli-viale Nervi-viale Fanti-viale Valcareggi Stadio Atletica-viale Fanti (giro lato Volturno-Calatafimi-Mamiani)-viale Cialdini-viale De Amicis-cavalcavia dell’Affrico-piazza Alberti-via Piagentina-via Angelico

via della Casaccia-largo Monzani-via Aretina-via di San Salvi-via Chiarugi-via Di Credi-via Mannelli-piazza Vasari-Ponte del Pino-via del Pratellino-via Campo D’Arrigo-largo Gennarelli-viale Malta-viale Fanti-viale Paoli-viale Nervi-viale Fanti-viale Valcareggi Stadio Atletica-viale Fanti (giro lato Volturno-Calatafimi-Mamiani)-viale Cialdini-viale De Amicis-cavalcavia dell’Affrico-piazza Alberti-via Piagentina-via Angelico Il ritorno in centro storico

viale Duca degli Abruzzi-viale Giovine Italia-via dell’Agnolo-via Santa Verdiana-piazza Ghiberti-largo Annigoni-via della Mattonaia-Borgo La Croce-piazza Sant’Ambrogio-via Pietrapiana-piazza Salvemini-via dell’Oriuolo-piazza Duomo-via dei Servi-via de’ Pucci-via Ricasoli-piazza San Marco-via Cavour-via Martelli-piazza Duomo (giro lato Ricasoli-Servi-Oriolo)-via del Proconsolo-piazza San Firenze-via dei Leoni-via della Ninna-piazzale degli Uffizi-via Lambertesca-via Por Santa Maria-lungarno Acciaiuoli-lungarno Corsini-lungarno Vespucci-piazza Ognissanti-lungarno Vespucci-via Curtatone-via Montebello-piazza Ognissanti-Borgo Ognissanti-piazza Goldoni-via della Vigna Nuova-via Tornabuoni-piazza Santa Trinita, via delle Terme- via Por Santa Maria-via Vacchereccia-piazza Signoria-via Calzaiuoli-piazza Duomo-piazza San Giovanni.

Previsti inoltre numerosi divieti di sosta nelle aree vicino al percorso della Firenze Marathon, che in alcuni casi sono scattati già nei giorni scorsi.

Tramvia interrotta per la maratona di Firenze 2022: gli orari

Non ci sono solo strade chiuse, ma anche la linea 2 della tramvia di Firenze (aeroporto – piazza dell’Unità) deve cedere il passo alla maratona. I disagi però sono limitati a circa un’ora e in un tratto circoscritto. Dalle ore 8.30 alle 9.30 di domenica 27 novembre i convogli della T2 fanno capolinea alla fermata Ponte all’Asse, vicino via Gordigiani, e non passano da 4 fermate: Redi, Belfiore, Rosselli e Unità vicino alla Stazione Santa Maria Novella.

Per andare in centro e all’aeroporto bisogna prendere la navetta e fare un cambio con la linea 1. In viale Corsica, vicino allo stop di Ponte all’Asse, ferma un bus che collega questa parte di città con la fermata “Porta a Prato Leopolda” della linea 1 della tramvia, scaricando i passeggeri in via Galluzzi. Garantito anche il percorso nell’altra direzione. La navetta non effettua fermate intermedie. Chi dal centro vuole andare all’aeroporto di Firenze deve prendere la linea 1 della tramvia alla fermata Valfonda o Alamanni in direzione di Villa Costanza e scendere alla fermata “Leopoldo”. Da qui usare il bus navetta fino alla fermata Ponte all’Asse, dove salire sulla linea 2 in direzione dell’aeroporto. In tutto i tempi di trasferimento sono stimati in 40-45 minuti.

Le deviazioni degli autobus domenica 27 novembre

In occasione della maratona di Firenze di oggi, con la chiusura di molte strade, ben 23 linee di bus urbane sono deviate o modificate, comunica Autolinee Toscane, ecco quali: 1, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 23, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 55, C1, C2, C3 e C4. I disagi sono previsti soprattutto durante la mattinata, ma andranno avanti in alcuni casi fino al pomeriggio. Le linee degli autobus numero 1, 8, 12-13, 14, 17, 20, C1, C2, C3 e C4 saranno soppresse fino alla tarda mattinata e al primo pomeriggio, mentre le altre fanno un servizio limitato, con deviazioni di percorso. Sul sito www.at-bus.it il pdf con il dettaglio di tutte le modifiche.