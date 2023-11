Conto alla rovescia per la Maratona di Firenze 2023

- Pubblicità -

Inizia la “corsa” verso la maratona di Firenze 2023, che domenica 26 novembre porterà migliaia di sportivi lungo un percorso tra i luoghi simbolo della città. Si tratta di una delle manifestazioni podistiche più importanti e affascinanti d’Italia proprio perché il suo itinerario tocca tappe come piazza Duomo, piazza della Signoria e Ponte Vecchio. Le iscrizioni alla 39esima Firenze Marathon sono aperte e accanto alla gara agonistica, si svolgerà anche la Ginky family run, la “mini-maratona” non competitiva dedicata alle famiglie, ai ragazzi e ai bambini.

Il percorso e gli orari della Maratona di Firenze 2023

I 42 chilometri e 195 metri dell’itinerario della maratona di Firenze si snoderanno tra il centro di Firenze, parte dei viali di Circonvallazione, il parco delle Cascine, l’Oltrarno, i lungarni e Campo di Marte, compreso il passaggio all’interno dello stadio di atletica Luigi Ridolfi: per questo durante la mattinata di domenica 26 novembre 2023 molte strade saranno chiuse al traffico. Come l’anno scorso, sono confermati la partenza e l’arrivo in piazza Duomo, con l’orario di ritrovo alle 8.00 e la partenza mezz’ora dopo. Ogni 5 chilometri si troveranno punti di ristoro e di spugnaggio, da dove partiranno anche le navette per i rientri anticipati.

Maglietta e medaglia

I partecipanti alla Firenze Marathon 2023 potranno ritirare il pettorale e il pacco gara nell’Expo Village che sarà allestito nella Palazzina Barbasetti di Prun, in viale Malta 10 e aperto venerdì 24 novembre dalle 10.30 alle 19.30 e sabato 25 dalle 9.30 alle 19.30. La maglietta ufficiale di quest’anno, firmata dallo sponsor tecnico Joma, ha come colori principali il viola e il grigio e raffigura Mercurio, il messaggero degli dei e il dio dell’atletica secondo la mitologia classica, oltre ai principali monumenti che si trovano lungo il percorso della maratona, con il relativo chilometro. A ogni partecipante, al termine dell’itinerario sarà consegnata la medaglia di partecipazione. Le iscrizioni sono in corso e si possono fare online. Il numero di pettorale viene assegnato in ordine progressivo, in base al momento di iscrizione.

Ginky family run: “mini-maratona” di Firenze

Accanto al percorso principale della maratona di Firenze, domenica 26 novembre ci saranno anche i 2 chilometri della corsa non competitiva dedicata a famiglie, bambini e ragazzi, la Ginky family run 2023. Il ritrovo in questo caso è in piazza della Repubblica alle ore 8.30, con lo start alle 9. La maglietta ufficiale potrà essere ritirata presso il Marathon Expo, alla Palestra Wellness, in viale Malta 10, venerdì 24 e sabato 25 novembre dalle 10.30 alle 19.30.