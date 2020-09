Mascherina, dove c’è obbligo all’aperto: dalla Lombardia alla Sicilia

Quando toglieremo la mascherina? Non bisogna illudersi: il momento in cui metteremo questi dispositivi di sicurezza nel cassetto non è affatto vicino, anzi per effetto dell’aumento dei contagi da Covid in alcune zone d’Italia, dalla Sicilia alla Calabria, da Genova alla Lombardia, sta tornando l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto (e non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico), durante tutto il giorno. E adesso anche altri governatori, come ad esempio quello del Lazio, stanno valutando se imporre con nuove ordinanze l’obbligo di indossare la mascherina anche quando si esce all’aria aperta.

Le mascherine, insieme alla distanza e all’igiene frequente delle mani, dicono gli esperti, rimangono le principali armi per la prevenzione della diffusione massiccia del coronavirus. Con tutta probabilità indosseremo la mascherina fino a quando non ci sarà una cura o un vaccino sicuro contro il coronavirus.

Mascherina quando va messa: obbligatoria dopo le 18.00 e fino alle 6.00 (in tutta Italia)

Partiamo dalle regole comuni a tutta Italia. L’ultimo dpcm del premier Conte ha prorogato fino al 15 ottobre le misure anti-Covid decise finora, tra queste anche l’obbligo di indossare la mascherina dalle ore 18.00 alle 6.00 nei luoghi all’aperto dove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di un metro dalle altre persone e dove permanga il rischio di assembramenti: su le mascherine quindi, durante l’orario serale e notturno, davanti ai locali notturni, nelle vie e nelle piazze della movida, nei cortili interni di pub e ristoranti (se non si è seduti a un tavolo).

Obbligo di mascherina all’aperto in Lombardia, se…

Uno dei primi governatori a riportare in auge il provvedimento è stato quello della Lombardia, Attilio Fontana, che ha firmato la proroga fino al 15 ottobre 2020 delle regole che impongono l’obbligo di indossare la mascherina, per coprire bocca e naso anche all’aperto, nel caso in cui non sia possibile garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone. Tradotto: le mascherine vanno sempre portate con sé e tirate su all’occorrenza.

Mascherine obbligatorie a Genova, dove

Il governatore della Liguria Giovani Toti, d’accordo con il sindaco di Genova Marco Bucci, con un’ordinanza anti-Covid ha previsto mascherine obbligatorie anche all’aperto 24 ore su 24, in alcune strade del centro storico e in particolare in alcune vie e piazze a ridosso del Porto Antico fino alla barriera dogana del porto. Qui l’elenco delle strade.

Mascherina obbligatoria all’aperto in Campania, Calabria e Sicilia

I governatori di 3 Regioni del Sud hanno deciso, con una serie di ordinanze, l’obbligo di indossare la mascherina anche quando ci si trova all’aperto, 24 ore su 24: fino al 4 ottobre in Campania secondo quando stabilito da Vincenzo De Luca; fino al 7 ottobre in Calabria per effetto di un’ordinanza della presidente della Regione Jole Santelli; da mercoledì 30 settembre al 30 ottobre in Sicilia stando all’ordinanza (l’ultima in ordine di tempo sulle mascherine obbligatorie sempre all’aperto) firmata dal governatore Nello Musumeci il 27 settembre. Chi non porta la mascherina rischia una multa da 400 a 1.000 euro.