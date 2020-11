Messa di Natale 2020, coprifuoco dopo mezzanotte con il nuovo Dpcm?

L’emergenza Covid cambierà inevitabilmente le prossime feste, compresa la vigilia del 25 dicembre, ma la messa di Natale 2020, celebrata allo scoccare della mezzanotte, potrebbe salvarsi dal coprifuoco con il nuovo Dpcm. Il governo è al lavoro sulle regole che scatteranno dopo il 3 dicembre, con limitazioni ad hoc per il periodo delle festività. Uno dei nodi da sciogliere riguarda proprio le celebrazioni religiose che si tengono nella notte tra il 24 e il 25 dicembre.

Coprifuoco a mezzanotte dopo il 3 dicembre: a che ora scatterà il divieto agli spostamenti

Se fossero confermate le attuali regole sul coprifuoco, contenute nel Dpcm in vigore fino al 3 dicembre, anche la messa di mezzanotte, celebrata alla vigilia di Natale, sarebbe messa fuori gioco: al momento il divieto agli spostamenti notturni scatta dalle ore 22.00 alle 5.00 del mattino. Ma questo limite con tutta probabilità slitterà in avanti dal 4 dicembre, forse fino alle 24.00.

La questione dell’orario del coprifuoco posticipato è legata a doppio filo allo shopping natalizio. Per evitare assembramenti nelle attività commerciali per l’acquisto dei regali, il governo sta pensando alla riapertura dei centri commerciali nel weekend unita all’allungamento dell’orario di tutti i negozi che potranno restare aperti fino alle 22, almeno nelle regioni fuori dalla zona rossa o arancione. Questo probabile spostamento in avanti delle lancette influirà quindi anche sul divieto agli spostamenti notturni facendo slittare il coprifuoco a mezzanotte.

Si può andare alla messa di Natale 2020: coprifuoco dopo mezzanotte?

Il coprifuoco a mezzanotte, dopo il 3 dicembre, lascerà comunque aperto il problema della vigilia e della messa nella notte di Natale, che dovrà essere affrontato dal nuovo Dpcm. Diverse le posizioni all’interno del governo e della maggioranza. Il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo alla trasmissione “Di martedì” su La7, ha detto che “il coprifuoco alle 22 vale anche per la messa di Natale”, ma altre anime della maggioranza premono perché, anche in piena emergenza Covid, sia permessa la tradizionale funzione religiosa nella notte della vigilia.

Già ora, anche in zona rossa, è possibile andare a messa nella chiesa vicino casa, compilando l’autocertificazione per gli spostamenti, durante il giorno dalle 5.00 alle 22.00. L’ipotesi che sarà ora discussa dai ministri del governo Conte e dai capidelegazione della maggioranza è quella di prevedere un coprifuoco alle 1.00 per la notte tra la vigilia e Natale, consentendo il ritorno alla propria abitazione dopo la messa di mezzanotte. Lo stesso orario potrebbe essere introdotto anche a Capodanno.

Non è detto però che il governo si pronunci subito sulla questione della messa di Natale e del coprifuoco a Capodanno: al momento si sta valutando l’opportunità di fare un unico Dpcm, valido fino al 2 gennaio, oppure un decreto in vigore dal 3 dicembre per due settimane, seguito da un secondo provvedimento con restrizioni per il periodo natalizio.