Si può andare a messa e al cimitero in zona rossa (con l’autocertificazione)

Autocertificazione sempre in tasca, anche per andare a messa o al cimitero: secondo le regole della zona rossa si può uscire di casa per recarsi nei luoghi di culto o al camposanto, anche se sono previste limitazioni sulla portata del viaggio. In Toscana come nelle altre regioni considerate ad alto rischio Covid (Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano e Valle d’Aosta) sono in vigore restrizioni agli spostamenti anche all’interno del comune dove si abita.

Cimiteri aperti in zona rossa: ok agli spostamenti, ma non fuori dal comune

Nella zona rossa i cimiteri restano aperti per permettere alle persone di omaggiare le tombe dei cari, salvo che i singoli comuni abbiano deciso limitazioni o chiusure con ordinanze locali. Secondo le regole dell’ultimo Dpcm per la zona rossa si può andare al cimitero, ma solo se il camposanto si trova nel proprio comune di residenza o di domicilio. Non è concesso recarsi in un diverso comune.

Restano poi le limitazioni anti-Covid, anche al cimitero e questo vale in tutte le zone (gialle, arancioni e rosse): no agli assembramenti, distanza di sicurezza di almeno un metro e mascherina obbligatoria anche all’aperto

Si può andare in chiesa, a messa e ai funerali, ma non fuori comune

E’ possibile partecipare alle funzioni religiose, come messa e funerali, non allontanandosi troppo da casa: sul sito del governo, nelle FAQ per la zona rossa (le risposte ai dubbi più comuni) viene specificato che “è possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione”.

Si può anche andare a messa in occasione di altri spostamenti consentiti: ad esempio fermarsi in un una chiesa che si trova sul percorso già previsto per andare o tornare dal lavoro. Restano le altre regole su quante persone possono partecipare ai funerali e alle messe per evitare assembramenti, oltre all’obbligo di indossare la mascherina e di rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone.

L’autocertificazione per andare a messa (pdf)

Nella zona rossa anche per andare al cimitero, in chiesa a messa o a un funerale è necessario compilare l’autocertificazione (qui il modello in pdf editabile) in modo da giustificare lo spostamento: queste casistiche rientrano infatti tra i motivi di necessità.

Nel caso di controlli delle forze dell’ordine, è necessario compilare l’autodichiarazione, barrare la terza voce (“altri motivi ammessi dalle vigenti normative”) e scrivere la ragione per cui si è usciti (in questo caso per partecipare a una funzione religiosa), l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento e la destinazione (l’indirizzo della chiesa).