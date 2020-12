Nuovo Dpcm: coprifuoco alle 22 anche a Natale e Capodanno

Nessun cambiamento. Il coprifuoco scatterà alle 22 e durerà fino alle 6 anche nel periodo di Natale, Capodanno e delle altre festività: una misura confermata dal nuovo Dpcm in vigore dopo il 3 dicembre che il governo approverà nelle prossime ore.

Coprifuoco alle 22 anche per Natale

L’intento dell’esecutivo è quello di limitare al massimo gli spostamenti durante le festività, specialmente nelle due serate più conviviali. Cenoni anticipati, solo tra familiari stretti e con rientro a casa di buon’ora. Vietati, neanche a dirlo, veglioni e brindisi in piazza per l’arrivo del nuovo anno. Il coprifuoco resterà alle 22 per tutte le festività, compresi vigilia, Natale e Capodanno.

Salta quindi anche la Messa di mezzanotte a Natale. La Conferenza episcopale italiana ha già chiesto alle parrocchie di rispettare i protocolli che verranno approvati e di organizzare le celebrazioni di conseguenza. L’ipotesi è quella di celebrare la Santa Messa di Natale alle ore 20.

Nuovo Dpcm Natale, resta il coprifuoco: attesa per il testo definitivo

La linea del nuovo Dpcm sembra ormai decisa e verrà presto confermata dal testo definitivo, atteso tra oggi e domani. Massimo rigore anche per quanto riguarda gli spostamenti, che saranno vietati tra Regioni e persino tra comuni diversi nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno.