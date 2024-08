Il caldo in Toscana non finisce, ma non sarà eccessivo

- Pubblicità -

Dopo una brevissima pausa torna l’afa in Toscana, ma l’allerta per il caldo eccessivo per ora non scatterà. Le temperature massime stanno toccando valori sopra la media stagionale, però la situazione sarà un po’ più sopportabile rispetto alla prima metà di agosto. Nonostante questo non mancheranno le notti tropicali, con le minime che si manterranno sopra i 20 gradi. Le previsioni del Lamma indicano che il weekend del 25 agosto sarà all’insegna del caldo e del sole, con la colonnina di mercurio che nell’interno toccherà i 35-36 gradi, mentre una boccata di ossigeno potrebbe arrivare martedì per la comparsa di qualche temporale. Non sarà una perturbazione vera e propria, quindi il refrigerio sarà limitato e durerà poco.

Scatterà l’allerta per il caldo in Toscana? Le previsioni meteo

Le previsioni meteo lasciano poca speranza, l’estate porterà ancora caldo: i valori massimi saranno sopra la media di circa 3-4 gradi rispetto alla norma, ma non arriveranno a valori estremi come successo nella prima parte del mese. Il bollettino per le ondate di calore del Ministero della Salute indica per Firenze, tra venerdì 23 e domenica 25 agosto il bollino giallo, ossia il livello di pre-allerta. La temperatura massima percepita dalla popolazione sarà intorno ai 36 gradi. Per il weekend del 25 agosto gli esperti del Lamma non si attendono grandi cambiamenti di scenario nella nostra regione: ancora alta pressione con tempo stabile e soleggiato, per effetto dell’anticiclone. Una pausa è probabile a inizio settimana.

“L’aumento dell’instabilità porterà inizialmente nella giornata di lunedì rovesci e temporali più probabili sul nord della della Toscana – si spiega dal Lamma nel consueto video del venerdì – le temperature saranno ancora elevate, anche 35-37 gradi per le massime. Un calo termico più sensibile si potrebbe registrare nella giornata di martedì, quando ancora un po’ di instabilità porterà qualche rovescio o temporale sulle zone appenniniche meridionali e orientali dell’interno”. Le temperature riprenderanno a salire tra mercoledì e giovedì, ma l’evoluzione dovrà essere confermata nei prossimi giorni.

Quando finirà il caldo?

Per il (vero) fresco bisognerà aspettare, perché le previsioni meteo di medio periodo indicano ancora caldo sulla Toscana almeno fino ai primi dieci giorni di settembre, anche se non sarà quello eccessivo di luglio. Tra il 2 e il 9 settembre si attendono temperature superiori di 2-3 gradi rispetto alle medie del periodo. Secondo i dati del Lamma, quello che stiamo vivendo si candida già a diventare il secondo agosto più caldo in Toscana degli ultimi 70 anni, dopo quello rovente del 2023, annus horribilis per l’afa.

