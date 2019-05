Sul fronte meteo a Firenze, come in Toscana, sta per arrivare l’estate o meglio il primo assaggio della bella stagione, ma prima bisognerà passare una brutta giornata di maltempo con piogge e il rischio di temporali violenti e improvvisi, come siamo stati abituati a vedere nelle ultime settimane. A dirlo le previsioni del Lamma.

Già dal weekend del primo giugno però si volta pagina e arriva – anche nei fatti – l’estate meteorologica, ossia il periodo più caldo dell’anno che scatta il primo giugno. La situazione atmosferica sarà più stabile e meno pazzerella, il che aiuterà anche gli esperti per previsioni meteo più precise anche su lunghi periodi (qui spieghiamo perché).

Ma vediamo nel dettaglio la tendenza per Firenze e la Toscana.

Allerta meteo a Firenze

Lo spartiacque è proprio la giornata di mercoledì 29 maggio, con allerta gialla della protezione civile regionale fino alle ore 24 per il rischio di temporali violenti anche a Firenze e nei comuni limitrofi. Gli esperti prevedono tempo instabile, piogge e la possibilità di violenti acquazzoni in zone circoscritte, con una grande quantità di precipitazioni concentrate in poco tempo e nubifragi che potranno durare più di un’ora. Possibili anche colpi di vento e grandinate.

La sala operativa della protezione civile segnala rischi di allagamenti ed esondazioni dei corsi d’acqua minori, come Ema, Mugnone e Terzolle.

Toscana, l’arrivo dell’estate meteorologica. Il weekend

Le schiarite si affacceranno sulla Toscana giovedì 30 maggio, con le temperature che dal pomeriggio inizieranno ad alzarsi arrivando anche a 23 gradi. Condizioni meteo serene o poco nuvolose su Firenze e la Toscana venerdì 31 maggio, con la colonnina di mercurio che toccherà punte di 25 gradi nel capoluogo di regione. Per il weekend a Firenze e in Toscana (anche sulla costa) le tendenza è sempre la stessa: cielo sereno e temperature in aumento. Sembra proprio che sarà possibile fare una prima capatina al mare, lasciando a casa il giubbotto.

Guardando più avanti, secondo le previsioni del Lamma che coprono fino a 15 giorni, la prossima settimana trascorrerà con basso rischio di pioggia, a parte qualche rovescio pomeridiano sui rilievi.